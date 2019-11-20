"Велика трагедія": Волкер дав свідчення у справі про імпічмент Трампа

У вівторок, 19 листопада, під час публічних слухань по імпічменту президента США Дональда Трампа перед Конгресом виступив колишній спецпредставник Сполучених Штатів в Україні Курт Волкер.

OBOZREVATEL зібрав найважливіші заяви чиновника.

Головне:

У 2017 році в керівництві США обговорювалося питання зняття санкцій з Росії, а також можливість "поступитися Росії українськими територіями"

Станом на 2019 рік між Україною і США налагодилися "сильні і стійкі відносини"

Велика трагедія і для США, і для України полягає в тому, що ці напрацювання можуть бути зруйновані

У травні 2019 року Волкеру стало очевидно, що президент Трамп негативно налаштований щодо президента Зеленського і України загалом

Волкер здійснив низку кроків, щоб виправити ситуацію, зокрема, порадив Зеленському зателефонувати Трампу і організував зустріч помічника Андрія Єрмака з особистим адвокатом Трампа Рудольфо Джуліані

Будучи на посаді спецпредставника, Волкер не здогадувався про те, що розслідування по Burisma пов'язано з Джо Байденом

У протистоянні України та Росії для США дуже багато поставлено на кін.

Якщо Україна стане процвітаючою демократією, це дасть надію на те, що змінитися зможе і Росія

Протягом 2 років в якості спецпредставника по Україні моїм основним завданням було просування зовнішньої політики і інтересів національної безпеки США. Зокрема, я допомагав протистояти агресії Росії, допомагав підтримувати сильну, незалежну і процвітаючу Україну, яка зможе подолати спадщину корупції і зможе бути інтегрована в більш широке трансатлантичне співтовариство. Це дуже важливо для національної безпеки США.

Якщо ми зможемо зупинити і навіть пустити назад агресію Росії в Україні, ми зможемо це зробити і в інших місцях. Якщо Україна – колиска слов'янської цивілізації – стане вільною і процвітаючою демократією, це дасть нам надію на те, що і Росія теж коли-небудь зміниться, і у російського народу теж буде краще життя. Що вона зможе подолати авторитарний режим, корупцію і агресію по відношенню до НАТО і до інших сусідів.

Тому для США дуже багато поставлено на кін.

Я ніколи не знав і не брав участі в спробах змусити Україну проводити розслідування по Байденам. Як ви можете судити з документів, які я надав, президент Байден не фігурував у наших дискусіях.

Я не брав участі в розмові 25 липня між Трампом і Зеленським. Я нічого не знав про те, що Трамп говорив про Байдена, поки 27 вересня не була оприлюднена стенограма.

За 2 роки до того, як почалися ці розслідування, я був найстаршим американським дипломатом, що відвідував зону конфлікту. Я зустрічався з військовими, я просував надання Україні летальної зброї. Я спілкувався з Порошенком, пізніше – із Зеленським, я працював з Німеччиною і Францією по нормандському процесу. Я шукав підтримку НАТО, ЄС. Я підтримував наглядову місію ОБСЄ, а також взаємодіяв з російськими чиновниками.

Влітку 2017 року, коли я обійняв цю посаду, в плані зовнішньої політики США по Україні було багато питань. Зокрема, озвучувалися питання: чи будуть зняті санкції з Росії? Чи можлива угода з Росією? Чи можемо ми поступитися Росії українськими територіями в обмін на якісь інші поступки в Сирії чи десь ще. Чи визнає нова адміністрація анексію Криму і чи буде ще якийсь заморожений конфлікт.

За 2 роки ми поставили американську політику на абсолютно нові рейки. Тепер у нас сильні, стійкі відносини. Наша політика підтримана Конгресом, обома партіями і всіма нашими відомствами. Ми повністю змінили формулювання, які використовували для оцінки російської агресії. Тепер ми говоримо про те, що це було вторгнення і окупація. Ми закликали Росію до відповідальності за припинення війни.

Я підтримував надання Україні летальної зброї, я підтримував збільшення військової допомоги Україні і закликав інші країни до того ж.

2 роки тому більшість спостерігачів сказали б, що час працює на Росію, але до 2019 року, коли я пішов, ситуація повністю змінилася. Тепер час працює на Україну.

Велика трагедія і для США, і для України полягає в тому, що ці зусилля можуть бути підірвані.

Одним з важливих аспектів моєї роботи в якості спецпредставника було те, що я працював виключно з українським портфоліо. Я повинен був зайняти керівну роль, я повинен був виступати на підтримку цієї політики, просувати і поширювати її. Я повинен був виступати з відповідними заявами. Наприклад, я повинен був зробити заяву про незаконне захоплення Росією українських моряків. Якщо виникала якась проблема, я повинен був негайно реагувати.

У травні 2019 роки я дізнався, що у нас виникла велика проблема, яка заважала нам продовжувати надавати підтримку новому президенту України і боротися з корупцією.

Проблема полягає в тому, що, не дивлячись на те, що була одностайна позитивна оцінка рекомендацій тих з нас, хто був у складі делегації в Україні на інавгурації Зеленського, в той же час президент Трамп отримував інші посили. Негативні посили про Зеленського.

Від колишнього президента, від колишнього генерального прокурора України надходили звинувачення. І я зрозумів, що ці звинувачення спричиняли негативний вплив на нашу політику, коли четверо з нас, хто були на інавгурації, 23 серпня зустрілися з президентом Трампом.

Ми підкреслили, що президент Зеленський уособлює кращий шанс для України подолати корупцію, яка сковувала країну вже 20 років. Але президент поставився до цього дуже скептично. Він сказав, що Україна – корумпована країна, "там жахливі люди, вони намагалися мене позбутися".

І мені стало зрозуміло, що, незважаючи на позитивні новини і рекомендації, які йому представила наша делегація, у президента Трампа було негативне сприйняття України. Він отримував іншу інформацію з інших джерел, включаючи мера Джуліані, яка була негативною.

29 травня президент Трамп підписав вітальний лист Зеленському, де містилося запрошення в Білий дім. Однак пройшло майже 4 тижні, і ми ніяк не могли призначити дату. І я почав думати, що негативне сприйняття президента України створювало деякі сумніви і затримувало призначення зустрічі.

Після того як протягом кількох тижнів ми переконували Україну в тому, що це лише питання графіка, мені довелося сказати президенту Зеленському, що у президента Трампа є інший канал надходження інформації про Україну через Джуліані.

Я сказав Зеленському, що він повинен особисто зателефонувати Трампу і переконати його в тому, що він підтримує проведення розслідування, боротьбу з корупцією, як він і обіцяв під час своєї передвиборної кампанії. Я був переконаний: якщо два президенти просто поговорять, це зможе подолати негативне враження про Україну, яке було у Трампа.

Через кілька днів старший радник Зеленського Андрій Єрмак звернувся до мене і попросив зв'язати його з Джуліані. Я це зробив, тому що розумів, що нове керівництво України хоче переконати таких, як Джуліані, які вірять негативним посилам про Україну, в тому, що все змінилося і що президент Зеленський заслуговує на підтримку США.

Українці вважали, що, якщо б вони тільки змогли поговорити і пояснити Джуліані, що вони серйозно ставляться до боротьби з корупцією і до реформ, той зможе донести це до Трампа, і виправлять це негативне враження. Мені це здалося логічним, і я хотів допомогти.

Однак я чітко прояснив, що Джуліані – це приватна особа, що він не держслужбовець, що він не представляє американський уряд. Я ніколи не вважав, що Джуліані висловлює точку зору президента або діє за його наказом. Навпаки, я вважав, що інформація піде в іншому напрямку – від України, через Джуліані, до президента Трампа.

10 липня я написав Джуліані і попросив його про зустріч. 19 серпня ми зустрілися на сніданку.

З паном Єрмаком і паном Джуліані я обговорював можливу заяву президента Зеленського, яка могла бути зроблена. Тоді я не знав про розслідування в Україні та затримку військової допомоги.

Я був проти затримки допомоги Україні і сподівався, що ми зможемо змінити ситуацію ще до того, як українці дізнаються про це. Мені не була відома причина затримки, але я думав, що проблема може бути вирішена внутрішньо. 29 серпня про це стало відомо українцям.

Коли після 29 серпня я говорив з українцями про цю затримку, замість того, щоб порадити їм щось зробити, я сказав: не варто турбуватися, це внутрішня американська проблема, і що ми працюємо над тим, щоб розв'язати цю проблему. Я не знав, що одночасно їм кажуть інші речі.

Я не знав, що розслідування по Burisma якимось чином пов'язано з Байденом. Я вважав, що це абсолютно різні речі. На особистій зустрічі з Джуліані 19 липня він озвучив мені "теорію змови" проти віце-президента Байдена, яку я відкинув. Я сказав, що знав його майже 30 років, він чесна людина, яку я поважаю. Я ніколи не брав участі в будь-яких спробах підштовхнути Україну до того, щоб вона проводила розслідування щодо нього.

Але тепер я розумію, що ідея розслідування корупції з Burisma розглядалася як розслідування щодо віце-президента Байдена. Перше для мене було нормальним, друге – неприйнятним.

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