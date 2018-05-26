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"Вдихнула - і поїла!" Екс-міністр поскаржилася на голод в Україні та отримала відповідь

14.9тЧитати новину російською

Колишній міністр юстиції часів Віктора Януковича Олена Лукаш стверджує, що в Україні штучно створили голод.

На підтвердження своїх слів вона передала в Facebook нібито розмову двох літніх українок, у яких немає грошей на їжу.

" - Дорогі булочки.

Я повітря здоби вдихаю, і здається що поїла, - сумно посміхнулася друга жінка. Приятелька дуже розуміюче кивнула і вони змінили тему", - так звучить уривок із розповіді Лукаш.

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У мережі тут же гнівно відреагували на ці твердження.

"Ви впевнені, що здобу нюхала саме жінка похилого віку? Може у вашого однопартійця все зовсім погано..." - пожартував журналіст Денис Бігус.

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А політолог Олексій Голобуцький допустив, що Лукаш "дали завдання в Росії".

"Хоча тут вони не продумали момент: знову все та ж нестиковка менталітетів. Це росіянин занюхав - і задоволений, ніби як і закусив. Нормальна поведінка української жінки - за ті ж гроші купити борошна, дріжджів і напекти пару мисок пиріжків. А не обнюхувати магазинну "здобу", - підкреслив він.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб Юрій Гримчак заявив, що на окупованій території України - Донбасі, існує брак їжі.

Особи
Олена ЛукашОлексій ГолобуцькийДенис Бігус
Місце
Україна
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