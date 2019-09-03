Вдарять із моря і з суші: Росія може вторгнутися до України

Мілітаризація Криму збільшує загрозу прямої агресії з боку Росії щодо України.

Про це заявив генерал армії України Микола Маломуж, колишній глава Служби зовнішньої розвідки, передає "Апостроф". Він наголосив, що Росія тут же атакує, якщо Україна здійснить спробу звільнення Криму.

"Загроза агресії Росії проти України з боку Криму є постійною. Саме для такого сценарію поряд зі стратегічними озброєннями – для протистояння НАТО, Росія в Криму розгортає і тактичні озброєння – для протидії Збройним Силам України. Вони знадобляться, якщо ми почнемо військову операцію зі звільнення Криму або коли в Україні виникне дестабілізація і хаос, сприятливі для дій військового контингенту РФ. І оперативно, і юридично такий формат вторгнення в Україну передбачено керівництвом Росії", – зазначив він.

Водночас після анексії Крим став плацдармом для подальшої агресії проти України на морі. Так Росія змогла відрізати порти Бердянська і Маріуполя і завдати серйозного удару по морських комунікаціях України.

"Мілітаризація Криму є різко негативним фактором і з точки зору зовнішніх економічних інтересів України. Порти Одеси та Іллічівська – це ті напрямки, за якими здійснюється левова частка українського експорту. Існує можливість перекриття підходів до цих портів морськими силами Росії з кримських баз, особливо, з огляду на те, що Росія схильна до непередбачуваних дій. Це повинно враховуватися Україною при здійсненні заходів у сфері оборони", – повідомив експерт "Майдану закордонних справ" Олег Білоколос.

"Технічно і логістично бази РФ на материковому узбережжі не пристосовані для активної військової діяльності. Саме тому Росія всі роки до війни виступала за збереження своєї військово-морської присутності в Криму. Адже місцева інфраструктура, побудована ще за часів СРСР, дозволяє без особливих витрат перетворити Крим на дуже серйозний логістичний вузол. Якусь базу для операцій Росії не тільки в Чорноморському регіоні, а й у Середземномор'ї і навіть Африці", – додав він.

Мілітаризація Криму ATR

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міноборони Росії провели в анексованому Криму на полігоні "Опук" військові навчання, метою яких було відпрацювати "захоплення позицій" із моря.

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