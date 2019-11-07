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7 листопада • оновлено в 12:22
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/ Розслідування

Вдарив ножем в живіт: в Одесі застілля закінчилося вбивством

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В Одесі поліція затримала 42-річного місцевого жителя, який вдарив ножем свого 24-річного знайомого.

Сварка між товаришами виникла після вживання спиртного. Господар квартири схопив ніж і вдарив свого гостя в живіт. Про це повідомили в прес-службі головного управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Пораненому вдалося вийти на вулицю, покликати на допомогу, але він помер у лікарні від втрати крові. Вбивця, злякавшись, втік. Незабаром його затримали поліцейські.

В Одесі затримали вбивцю

В Одесі затримали вбивцю

od.npu.gov.ua

Підозрюваного взяли під варту. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілого). Затриманому загрожує до 10 років в'язниці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області в місті Роздільна рецидивіст жорстоко вбив трьох членів сім'ї.

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Місце
Україна Одеса
Теги
новини Одеси кримінал
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