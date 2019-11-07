Вдарив ножем в живіт: в Одесі застілля закінчилося вбивством

В Одесі поліція затримала 42-річного місцевого жителя, який вдарив ножем свого 24-річного знайомого.
Сварка між товаришами виникла після вживання спиртного. Господар квартири схопив ніж і вдарив свого гостя в живіт. Про це повідомили в прес-службі головного управління Національної поліції в Одеській області (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).
Пораненому вдалося вийти на вулицю, покликати на допомогу, але він помер у лікарні від втрати крові. Вбивця, злякавшись, втік. Незабаром його затримали поліцейські.
В Одесі затримали вбивцю
od.npu.gov.ua
Підозрюваного взяли під варту. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілого). Затриманому загрожує до 10 років в'язниці.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одеській області в місті Роздільна рецидивіст жорстоко вбив трьох членів сім'ї.
Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!