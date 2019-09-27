Вдарила об стіну і дала сестрі закопати: спливли моторошні подробиці вбивства немовляти військовою на Волині

Військовослужбовиці з міста Устилуг на Волині, яка вбила новонароджену дочку, допомагала її сестра-товаришка по службі.

Нові подробиці трагедії розкрили в матеріалі "МК".

Відзначається, що жінка навмисне не перев'язала пуповину, до того ж із силою вдарила немовля головою об стіну, через що дівчинка отримала черепно-мозкову травму.

Військова вбила дитину на Волині: спливли моторошні деталі

Допомогла приховати злочин військовій нібито рідна сестра-товаришка по службі, яка помістила ще живу новонароджену в поліетиленовий пакет і закопала в покинутому городі неподалік від будинку.

Як стало відомо, після проведення розтину тільця медики відзначили: дівчинка, яка важила 4.100, народилася здоровою. Однак візуально у дитини видно було пошкодження черепа.

Стало також відомо, що загрожує сестрам, підозрюваним у вбивстві. Жінок можуть засудити до позбавлення волі від 10 до 15 років або до довічного ув'язнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, військовослужбовиця надійшла до лікарні одразу після пологів, але без дитини. На наступний день тіло дівчинки знайшли закопаним.

Що відомо про трагедію, читайте в ексклюзиві OBOZREVATEL.

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