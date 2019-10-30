'Вчать копати могили?' Українців налякало фото зомбування дітей в окупованому Криму

У мережі з'явилися моторошні фото, на яких зображені діти з окупованого Росією Криму. На кадрах вони одягнені у військові форми і вчаться копати шанці.

Скандальні фото оприлюднив на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Хроніки окупації. Євпаторія... Наші діти... Куди поділися всі світові правозахисні організації? Чому вони мовчать?" – обурився він.

Зомбування дітей в окупованому Криму Facebook Анатолія Штефана

Зомбування дітей в окупованому Криму Facebook Анатолія Штефана

Зомбування дітей в окупованому Криму Facebook Анатолія Штефана

Зомбування дітей в окупованому Криму Facebook Анатолія Штефана

У коментарях під дописом своє обурення висловили й інші українці, жахнувшись тим, що окупанти з дитинства готують дітей до війни і смерті.

"Так з дитинства вчать копати могили для утилю "русского міра", "Військова база, батьків влаштовує", "Дай Боже, щоб вони викопали могили тим, хто засунув їх в той бруд окупації, окупації фізичної та моральної", "Підготовка для великого підземного заселення російського народу?" – пишуть під фото.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Севастополі (анексований Крим) окупанти відзначили "день народження комсомолу". Так, комуністи влаштували мітинг, під час якого прийняли дітей у "комсомольці".

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