''Вб'ють свої'': хлопець, який перерізав горло студенткам у Харкові, залишив записку

Підозрюваний у вбивстві двох турецьких студенток у Харкові Цокмез Гусну Цан не кається у жорстокому злочині і готовий провести у в'язниці навіть 100 років. Про це йдеться у записці, яку він залишив на могилі свого батька у Стамбулі, де і був затриманий поліцією.

Фото записки опублікував "Город Х" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). За словами студента з Туреччини, який переклав її текст, хлопець не міг змиритися зі смертю батька.

"Там написано: "У цьому світі немає справедливості. Якщо навіть мене посадять на 100 років до в'язниці, все одно я щодня несу своє покарання". Суть записки в тому, що доля вже покарала його, коли забрала батька. І тюрма — не покарання для нього, бо він давно вже живе з гіршим покаранням. У цій записці немає жалю про те, що він убив дівчат", — розповів студент виданню.

Підозрюваний у вбивстві землячок громадянин Туреччини Цокмез Гусну Цан Город Х

За його словами, у в'язниці 20-річний Цокмез Гусну Цан довго не протягне — його можуть позбавити життя співкамерники.

"Йому теж залишилося життя зовсім небагато. У нас на батьківщині вважають, що скоро він загине. Бо тих, хто позбавляє життя дівчат або дітей, незабаром вбивають свої ж співкамерники у в'язниці", — зазначив співрозмовник.

Кладовище, де затримали підозрюваного у вбивстві студенток у Харкові haberler.com

Кладовище, де затримали підозрюваного у вбивстві студенток у Харкові haberler.com

З собою у хлопця був пістолет і ніж haberler.com

Записка, яку залишив Цокмез Гусну Цан haberler.com

Підозрюваний у вбивстві студенток у Харкові Цокмез Гусну Цан

Убита в Харкові громадянка Туреччини Букет Їлдиз posta.com.tr

Цокмез Гусну Цан і Букет Їлдиз posta.com.tr

Убита у Харкові громадянка Туреччини Зейнеп Хусюнбей haberler.com

Убита у Харкові громадянка Туреччини Зейнеп Хусюнбей facebook.com/zeynep.husunbeyi

Убита у Харкові громадянка Туреччини Зейнеп Хусюнбей facebook.com/zeynep.husunbeyi

Убита у Харкові громадянка Туреччини Зейнеп Хусюнбей facebook.com/zeynep.husunbeyi

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