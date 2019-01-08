''Вб'ють свої'': хлопець, який перерізав горло студенткам у Харкові, залишив записку

Підозрюваний у вбивстві двох турецьких студенток у Харкові Цокмез Гусну Цан не кається у жорстокому злочині і готовий провести у в'язниці навіть 100 років. Про це йдеться у записці, яку він залишив на могилі свого батька у Стамбулі, де і був затриманий поліцією.
Фото записки опублікував "Город Х" (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). За словами студента з Туреччини, який переклав її текст, хлопець не міг змиритися зі смертю батька.
"Там написано: "У цьому світі немає справедливості. Якщо навіть мене посадять на 100 років до в'язниці, все одно я щодня несу своє покарання". Суть записки в тому, що доля вже покарала його, коли забрала батька. І тюрма — не покарання для нього, бо він давно вже живе з гіршим покаранням. У цій записці немає жалю про те, що він убив дівчат", — розповів студент виданню.
Підозрюваний у вбивстві землячок громадянин Туреччини Цокмез Гусну Цан
Город Х
За його словами, у в'язниці 20-річний Цокмез Гусну Цан довго не протягне — його можуть позбавити життя співкамерники.
"Йому теж залишилося життя зовсім небагато. У нас на батьківщині вважають, що скоро він загине. Бо тих, хто позбавляє життя дівчат або дітей, незабаром вбивають свої ж співкамерники у в'язниці", — зазначив співрозмовник.
Кладовище, де затримали підозрюваного у вбивстві студенток у Харкові
haberler.com
Кладовище, де затримали підозрюваного у вбивстві студенток у Харкові
haberler.com
З собою у хлопця був пістолет і ніж
haberler.com
Записка, яку залишив Цокмез Гусну Цан
haberler.com
Підозрюваний у вбивстві студенток у Харкові Цокмез Гусну Цан
Убита в Харкові громадянка Туреччини Букет Їлдиз
posta.com.tr
Цокмез Гусну Цан і Букет Їлдиз
posta.com.tr
Убита у Харкові громадянка Туреччини Зейнеп Хусюнбей
haberler.com
Убита у Харкові громадянка Туреччини Зейнеп Хусюнбей
facebook.com/zeynep.husunbeyi
Убита у Харкові громадянка Туреччини Зейнеп Хусюнбей
facebook.com/zeynep.husunbeyi
Убита у Харкові громадянка Туреччини Зейнеп Хусюнбей
facebook.com/zeynep.husunbeyi
Як повідомляв OBOZREVATEL:
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