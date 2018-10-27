''З мене горілка на похорон'': названі способи ''відмазки'' українських вбивць за кермом

В Україні водії, які попалися п'яними за кермом, мають кілька способів уникнути відповідальності. В результаті безкарність тягне за собою хаос на дорогах.

Про це розповів в ефірі програми "Кворум" на ObozTV глава Національної платформи безпеки руху Олексій Павловський. На його думку, у патрульної поліції сьогодні немає реальних інструментів для боротьби з такими порушниками.

"Я не вважаю, що штрафи можуть якось зупинити водія від правопорушення. Може зупинити свідомість і невідворотність покарання", - заявив він.

"Зараз у нас п'янка за кермом виглядає як? Людина випила, сіла за кермо, починає їхати, бачить - патрульний автомобіль. Він не порушує правила, патрульний автомобіль проїжджає, а потім далі може перевищувати швидкість і порушувати ПДР", - пояснив експерт.

Як підкреслив Павловський, "питання в тому, що у співробітників поліції недостатньо інструментів, щоб боротися з п'янкою за кермом, тому на дорогах такий хаос коїться". Крім того, не передбачено такої причини зупинки, як перевірка стану водія.

"Я бачу це постійно. Кожні вихідні ми проводимо рейди. Зупиняє співробітник поліції п'яного водія, він пересідає на водійське сидіння, виходить з автомобіля. Боді-камера фіксує не те, як керувала ця людина транспортним засобом, а як вона вийшла", - зазначив Павловський.

У свою чергу, журналіст Владислав Антонов навів приклад "обурливої ситуації", коли порушникам без великих зусиль вдається уникнути покарання.

"Є дуже популярна шанована особа - адвокат, у якого навіть на склі автомобіля ззаду написано "Розвалю протоколи по 130 статті, допоможу їздити п'яним за кермом". Він приїхав з Луганська, в Києві чудово себе почуває - це шанована людина в українському суспільстві, яка допоможе вам уникнути покарання по 130 статті. Активісти ловлять, поліція ловить, а потім людина продовжує далі чудово їздити за кермом. Я дуже чекаю, коли в нього влетить п'яний водій... З мене горілка на похорон", - заявив журналіст.

Як повідомляв ObozTV, раніше автоюрист Богдан Глядик передрік зростання кількості смертельних ДТП в Україні через популярне порушення.