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Вбивство журналістів у ЦАР: у Росії висунули несподівану версію

4.3тЧитати матеріал російською

Слідчий комітет Росії заявив, що російських журналістів Орхана Джемаля, Кирила Радченка та Олександра Расторгуєва вбили в ЦАР нібито з метою пограбування.

Правоохоронці уточнили, що це зробили арабомовні бандити, повідомляється на офіційному сайті Слідчого комітету Росії.

За даними СК РФ, співробітники інтернет-проекту "Центр управління розслідуваннями" (ЦУР) запропонували журналістам за $20 тис. зняти документальний фільм на території ЦАР, яка входить у десятку найбільш небезпечних країн світу. Однак чоловікам не була надана будь-яка охорона. Крім того, вони нібито прибули в ЦАР за туристичними візами і не проходили акредитацію.

Убиті в ЦАР журналісти

Убиті в ЦАР журналісти

RFE/RL Graphics

Новини
Названі члени ПВК ''Вагнера'', причетні до вбивств журналістів у ЦАР

"Під час підготовки співробітники ЦУР за власною ініціативою звернулися до Кирила Романовського, який повідомив номер телефону так званого "фіксера" на ім'я Мартін. У листуванні з працівниками ЦУР він обіцяв організувати журналістам на території країни житло і водія. Російські журналісти прибули у столиці ЦАР Бангі 28 липня 2018 року, тобто на два дні раніше запланованої дати, у зв'язку з чим із Мартіном не зустрічалися. Зі свідчень водія Б'єнвеню Доувокама, допитаного за участю російських слідчих, випливає, що він познайомився із журналістами увечері в день їхнього прибуття в одному з кафе міста Бангі. Оскільки він володіє англійською мовою і має пікап-позашляховик, журналісти запропонували йому супроводжувати їх у поїздках по країні. "Фіксер" на ім'я Мартін у процесі його найму не брав участі. Водій будь-якого відношення до органів жандармерії не має", — стверджується у повідомленні.

30 липня 2018 року журналісти виїхали з Бангі в місто Сібю, куди прибули увечері того ж дня. На посту на виїзді з цього міста центральноафриканські військовослужбовці нібито пропонували їм переночувати в населеному пункті й попереджали про небезпеку нічної поїздки, проте росіяни, пославшись на брак часу, все ж вирушили в дорогу. На відстані 23 км від міста Сібю поблизу села Кпаку автомобіль нібито був зупинений групою озброєних темношкірих людей, які говорили арабською.

Загиблі в ЦАР журналісти

Загиблі в ЦАР журналісти

Vesti.Ru

Новини
Вбивство російських журналістів у ЦАР: у справі з'явився несподіваний нюанс

"Нападники наказали усім вийти з авто, почали вимагати віддати речі, фото і відеоапаратуру. Після відмови й спроби опору невстановлені особи розстріляли російських громадян. Водій скористався тим, що увага нападників відвернута, і на автомобілі залишив місце події", — озвучили свою версію події у СК РФ.

Крім того, в російському відомстві звинуватили ЦУР, завдання якого виконували загиблі журналісти, у спробі виправдати власні прорахунки шляхом покладання відповідальності за вбивство на нібито непричетних осіб.

Місце, де сталося вбивство

Місце, де сталося вбивство

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Кримінал
Місце
Росія
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Дейман Алон
Дейман Алон
Заказчики убийства журналистов находятся в Педерашке - они не были заинтересованы в расследовании по ЧВК Вагнер, а нанять в качестве убийцы "группу вооруженных темнокожих людей, говорящих по-арабски" для кацапов не проблема.
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Sladko Semen
Sladko Semen
Дейман Алон, в чем смысл? Или тебе лишь бы пердатьнуть в сторону РФ?
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Приходько Егор
Приходько Егор
убили с целью ограбления? это точно в ЦАР? я думал это усраина. ах да у вас же репортеров чаще взрывают или у подъезда расстреливают. европа хуле.
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Sladko Semen
Sladko Semen
Бойко Олександр, это майдаунам виднее, обсуждать российских журналистов убитых в африке) совсем уже крыша поехала от нищеты) от своих проблем вас отвлекают как лохов..)
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Бойко Олександр
Бойко Олександр
Приходько Егор, да тебе в педерасии виднее, пытаешься думать, только не получается
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