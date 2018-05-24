Вбивство Вороненкова: на ГПУ подали до суду

Син російського кримінального авторитета Володимира Тюріна Дмитро подав в суд позов на Генеральну прокуратуру України про захист честі і гідності з вимогою визнати недостовірною інформацію про те, що Тюрін-молодший є посередником злочинної групи у вбивстві екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

"Нас цікавить відновлення правди і бажання відновити репутацію Дмитра Тюріна... На прес-конференції генпрокурора сталася величезна помилка, яку необхідно виправити", - сказав швейцарський юрист Ніколя Руйе на прес-конференції в Києві в четвер, 24 травня, передає "Інтерфакс- Україна".

За його словами, генпрокурор Юрій Луценко згадав Дмитра Тюріна як посередника злочинної групи, розповідаючи про розслідування вбивства Вороненкова.

Адвокат зазначив, що позов був поданий до Печерського суду в травні, відповідачем в позові є ГПУ, засідання призначене на 2 липня. Юристи вимагають визнати недостовірною інформацію, оприлюднену генпрокурором, який виступає за позовом як особа, яка не заявляє самостійні вимоги на стороні відповідача.

Захисники росіянина також стверджують, що інформація, поширена ГПУ, шкодить його честі, гідності та ділової репутації.

"Також заявляємо, що пан Тюрін не має ніякого відношення до вищезгаданого злочину, оскільки до Києва прилітав в особистих цілях", - відзначили юристи.

У зверненні також зазначається, що у відповідь на ряд адвокатських запитів до правоохоронних органів було отримано підтвердження, що відносно Дмитра Тюріна немає ніяких кримінальних справ.

Вороненко був застрелений 23 березня 2017 року центрі Києва, коли прямував на зустріч з іншим екс-депутатом Держдуми Іллею Пономарьовим. Екс-депутат отримав одну кулю в шию, дві в область обличчя, одну в живіт і помер на місці.

Вбивцею Вороненкова виявився 28-річний екс-боєць Нацгвардії Павло Паршов, уродженець Севастополя, який проживав в Дніпрі.

У жовтні 2017 року ГПУ заявила, що замовником вбивства є російський кримінальний авторитет Володимир Тюрін.

На початку травня прокуратура завершила розслідування вбивства Вороненкова.