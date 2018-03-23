Справа Волошина: пропагандисти пішли проти волі Кремля

Російське агентство Sputnik, яке багато разів поширювало неправдиву інформацію про Україну, звинуватило загиблого льотчика-героя АТО Владислава Волошина в катастрофі Boeing 777 малайзійських авіаліній, незважаючи на те, що цю версію давно спростувала влада РФ.

"В умовах інформаційної війни краще не підставляти власну державу. Про це, однак, постійно забувають у Sputnik. Так, на порталі опублікували розбір версії, яка набирає популярності, про те, що самогубство колишнього льотчика ВПС України Владислава Волошин - це насправді вбивство, організоване українськими спецслужбами з метою усунути головного свідка і виконавця знищення малазійського боїнгу", - йдеться в Telegram-каналі "Мінправди".

Так, пропагандисти назвали статтю наступним чином: "Змусили мовчати? Український військовий льотчик, звинувачений в атаці на Boeing MH17, знайдений мертвим".

"Однак проблема всієї цієї конспірологічної статті полягає в тому, що версію про те, що рейс MH17 збила ракета "повітря-повітря", давно не визнає ніхто, в тому числі і російська влада, після того, як в жовтні 2015 року було опубліковано остаточну версію технічного розслідування катастрофи, проведеного Радою з безпеки Нідерландів. Згідно з розслідуванням, літак однозначно був збитий "буком". Питання тільки в тому, з чиєї території. Підконтрольній Україні або ополченцям?" - йдеться в повідомленні.

В "Мінправди" уточнили, що найсмішніше полягає навіть не в цьому.

"А те, що Sputnik вирішили проілюструвати статтю інфографікою, на якій вказуються дві основні версії: російська і нідерландська. І різниця в них лише в тому, звідки був зроблений постріл з "Бука". Ніякого керованого Волошиним літака немає ні в тій, ні в іншій версії", - резюмували в "Мінправди".

Скріншот ілюстрацій зі Sputnik

Скріншот ілюстрацій зі Sputnik

Як повідомляв "Обозреватель", Волошин застреливсяу власній квартирі 18 березня. Саме його російська влада звинувачувала в атаці на малайзійський "Боїнг", збитий над Донбасом. Ця версія була повністю спростована розслідуванням прокуратури Нідерландів і України.

21 березня відбулася церемонія прощання з Героєм України, на яку прийшли сотні людей.