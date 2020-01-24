Сперечалися про Зеленського? Рідні розкрили деталі гучного вбивства ветерана АТО на Київщині

Рідні та знайомі ветеранів війни на Донбасі, один з яких убив іншого з рушниці під час суперечки, заявили, що не вірять у версію з суперечкою про президентів України.

Сюжет про конфлікт, який закінчився смертельним результатом, показали в ефірі передачі "Свобода слова Савіка Шустера" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Про відомі їй подробиці розповіла мати загиблого Марія Вікторівна. Виявилося, чоловіки не лише воювали разом, але і побудували в рідній Леонівці на Київщині церкву. "А мені хто розповість? Я не знаю. Це трапилося 19 числа. Вони хотіли купатися. Я телефонувала, син не брав. Почало трясти. Я вже відчувала. Додзвонилася, взяв трубку поліцейський", – почала жінка.

На Київщині ветеран АТО вбив друга: нові версії Скріншот із відео

При цьому ні мати, ні інші родичі не вірять, що причиною вбивства стала саме сварка через політику. "Він добровольцем був. І був у тому Іловайську. І вижив. І прийшов. А вдома з'їли його, ось і все", – поділилася убита горем жінка.

На Київщині ветеран АТО вбив друга: мати не вірить у політичну версію Скріншот із відео

"Ми знаємо й Івана, і Валеру. Це дуже гарні люди. Це була випадковість. Трохи випили і поїхали на полювання. Політика тут взагалі ні при чому", – запевнили знайомі ветеранів.

На Київщині ветеран АТО вбив друга: знайомі озвучили нову версію Скріншот із відео

Журналістам також вдалося дізнатися, що в салоні авто був і третій чоловік, який у розпал конфлікту виліз і пішов пішки. Його дружина запевнила, що також не вірить у версію з політикою. На її думку, стрілок зопалу видав поліції таку версію і вона швидко поширилася в ЗМІ.

На Київщині ветеран АТО вбив друга Скріншот із відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, трагедія трапилася в селищі міського типу Іванків. Поліція зупинила автомобіль "УАЗ" за порушення правил дорожнього руху. На задньому сидінні машини виявили труп чоловіка зі слідами вогнепального поранення. Водій зізнався у вбивстві і заявив: нібито відправив друга на той світ під час суперечки, який президент кращий – Володимир Зеленський чи Петро Порошенко.

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