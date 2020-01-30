У мережу злили розмову чоловіків, чиї голоси схожі на підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета Владислава Грищенка "Бучі" і співробітника СБУ Андрія Омельченка.
Запис поширили в соціальних мережах (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця).
На аудіо чутно, як співрозмовники активно обговорювали хід розслідування і загибель Івана Вакуленка "Пістолета", якого викликали на допит щодо вбивства Шеремета. Нібито Омельченко розповідав чоловіку по той бік телефонного дроту, як поводитися з правоохоронцями.
Вбивство Шеремета: злили розмову "Бучі" з СБУвцем
24 канал
Наводимо повний текст розмови:
Омельченко: Ну, люди сумніваються, що Ваня сам застрелився у батьків вдома.
Грищенко: Слухай, слухай, вислухай мене. Ваня застрелився. Потім після цього хапають Інну, і нас починають крутити до справи Шеремета. Зрозумів?
О: Ти з якимись матеріалами справи ознайомився чи адвокат?
Г: Так.
О: А у них щось вони знайшли, у них є матеріал?
Г: На Інну – немає.
О: А на тебе?
Г: Ні. На Ваню.
О: Що на Ваню є?
Г: Що Ваня орендував машину з трекером і телефон у нього був включений, і він туди їздив.
О: А є якісь прив'язки взагалі, там, матеріал, який міг у тебе бути знайдений на одязі або десь у місці, де ти міг його зберігати?
Г: Ні.
О: Кажуть, що там волосся Інни є, чешуть мені...
Г: Ось це – ось це і мені чешуть. І мені це чешуть.
О: Коротше, взагалі ні на що не ведись, нічого не підписуй.
Г: Я зрозумів. Я був у справі вбивства на замовлення, проходив, так? Коли робили...
О: Звичайно, я пам'ятаю.
Г: Дивись, робили відео, аудіо, записували його всі переговори – я був на двійці. Вони якось ту справу можуть по...рити?
О: Ну, ці матеріали справи здані в архів, якщо справа – ну, її можна підняти.
Г: Справа в суді, справа в суді.
О: Ну, все одно нікуди не зникла. Досі ще в суді, так?
Г: Все. Так. Там.
О: Всі ці матеріали можна дістати, це все може робити адвокат.
Г: Все. Я тебе почув. Усе.
О: Крім того, ти ж не просто втік із бригадою, ти ж, блін, – тебе, напевно, командир відпускав, якісь були домовленості.
Г: Контррозвідка, контррозвідка.
О: Ну, так там підписи чиїсь були, що такого, такого там відпустити ...
Г: Я не знаю.
О: ... або рапорт на виїзд, треба піднімати...
Г: А, це все було. Це все було. Це все було.
О: Знаєш, кого треба знайти? Тих оперів, які з тобою працювали тоді щодо цього...
Г: Все зрозумів...
О: Щоб вони дали свідчення свої, що так, ти був у них, вони тебе інструктували, на тебе одягали техніку, що ти співпрацював зі слідством. Ти з Інною говориш, є можливість?
Г: Ні. Її тримають на КПЗ.
О: А, на ІТТ, так?
Г: Так.
О: Ну, її ж переведуть на Лук'янівку?
Г: Не знаю.
О: А тебе?
Г: Тримають тут.
О: Я тебе зрозумів. Там, коротше, всіх підряд трусили, у всіх були обшуки, навіть у цього хлопця, що в Курахово я зустрічав, що в Полтавський військовий комісаріат... Заїжджали до нього додому з обшуком, уявляєш?
Г: Так, так, так.
О: Ніхто там нічого не пресує, не піддавайся взагалі на цю ху...ню, я не я і хата не моя. А чому під заставу не випускають?
Г: Тому що вони поставили нам значків там, 115, 5, 6, 12 пункт, там наставили ті виродки. Ні аудіо, ні відео, ні переговорів...
О: А свідків?
Г: Нічого немає.
О: Ні знаряддя злочину, ні місця зберігання, нічого немає?
Г: Ну, нічого немає, Андрію, у них.
А: Удав сказав, що Ванят, типу застрелився з помпою, але звідки гільза, валялася? Якщо будеш у Києві – набери... Ну, я дізнаюся, може, через Удава, там, через когось. Якщо Інну переведуть на СІЗО, там я пошукаю телефони. Коротше, треба піднімати, я не знаю, цих самих, активістів, блін, ветеранів, щоб вони там...
Г: Так вже, вже піднімаємо.
О: Так бешкетувати, щоб журналісти, блін, цю фігню не знімали постійно з контролю...
Г: Так.
О: Щоб вона була у всіх на вухах. Якщо що – на зв'язку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.
12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.
Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру і воїну АТО Андрію Антоненку (Riffmaster); волонтерці і дитячому кардіохірургу Юлії Кузьменко; волонтерці і військовій медсестрі Яні Дугарь.
За рішенням суду, Дугарь відправили під домашній арешт. 24 січня його замінили нічним домашнім арештом. Кузьменко та Антоненка взяли під варту до 8 лютого.
Генпрокурор Руслан Рябошапка зізнався, що доказів у справі недостатньо.
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