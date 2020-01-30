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30 січня • оновлено в 22:21
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/ Розслідування

Вбивство Шеремета: в мережу злили запис розмови ветерана АТО "Бучі" з СБУвцем

11.4т
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У мережу злили розмову чоловіків, чиї голоси схожі на підозрюваного в убивстві журналіста Павла Шеремета Владислава Грищенка "Бучі" і співробітника СБУ Андрія Омельченка.

Запис поширили в соціальних мережах (щоб прослухати, доскрольте новину до кінця).

На аудіо чутно, як співрозмовники активно обговорювали хід розслідування і загибель Івана Вакуленка "Пістолета", якого викликали на допит щодо вбивства Шеремета. Нібито Омельченко розповідав чоловіку по той бік телефонного дроту, як поводитися з правоохоронцями.

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Вбивство Шеремета: злили розмову "Бучі" з СБУвцем

Вбивство Шеремета: злили розмову "Бучі" з СБУвцем

24 канал

Наводимо повний текст розмови:

Омельченко: Ну, люди сумніваються, що Ваня сам застрелився у батьків вдома.

Грищенко: Слухай, слухай, вислухай мене. Ваня застрелився. Потім після цього хапають Інну, і нас починають крутити до справи Шеремета. Зрозумів?

О: Ти з якимись матеріалами справи ознайомився чи адвокат?

Г: Так.

О: А у них щось вони знайшли, у них є матеріал?

Г: На Інну – немає.

О: А на тебе?

Г: Ні. На Ваню.

О: Що на Ваню є?

Г: Що Ваня орендував машину з трекером і телефон у нього був включений, і він туди їздив.

О: А є якісь прив'язки взагалі, там, матеріал, який міг у тебе бути знайдений на одязі або десь у місці, де ти міг його зберігати?

Г: Ні.

О: Кажуть, що там волосся Інни є, чешуть мені...

Г: Ось це – ось це і мені чешуть. І мені це чешуть.

О: Коротше, взагалі ні на що не ведись, нічого не підписуй.

Г: Я зрозумів. Я був у справі вбивства на замовлення, проходив, так? Коли робили...

О: Звичайно, я пам'ятаю.

Г: Дивись, робили відео, аудіо, записували його всі переговори – я був на двійці. Вони якось ту справу можуть по...рити?

О: Ну, ці матеріали справи здані в архів, якщо справа – ну, її можна підняти.

Г: Справа в суді, справа в суді.

О: Ну, все одно нікуди не зникла. Досі ще в суді, так?

Г: Все. Так. Там.

О: Всі ці матеріали можна дістати, це все може робити адвокат.

Г: Все. Я тебе почув. Усе.

О: Крім того, ти ж не просто втік із бригадою, ти ж, блін, – тебе, напевно, командир відпускав, якісь були домовленості.

Г: Контррозвідка, контррозвідка.

О: Ну, так там підписи чиїсь були, що такого, такого там відпустити ...

Г: Я не знаю.

О: ... або рапорт на виїзд, треба піднімати...

Г: А, це все було. Це все було. Це все було.

О: Знаєш, кого треба знайти? Тих оперів, які з тобою працювали тоді щодо цього...

Г: Все зрозумів...

О: Щоб вони дали свідчення свої, що так, ти був у них, вони тебе інструктували, на тебе одягали техніку, що ти співпрацював зі слідством. Ти з Інною говориш, є можливість?

Г: Ні. Її тримають на КПЗ.

О: А, на ІТТ, так?

Г: Так.

О: Ну, її ж переведуть на Лук'янівку?

Г: Не знаю.

О: А тебе?

Г: Тримають тут.

О: Я тебе зрозумів. Там, коротше, всіх підряд трусили, у всіх були обшуки, навіть у цього хлопця, що в Курахово я зустрічав, що в Полтавський військовий комісаріат... Заїжджали до нього додому з обшуком, уявляєш?

Г: Так, так, так.

О: Ніхто там нічого не пресує, не піддавайся взагалі на цю ху...ню, я не я і хата не моя. А чому під заставу не випускають?

Г: Тому що вони поставили нам значків там, 115, 5, 6, 12 пункт, там наставили ті виродки. Ні аудіо, ні відео, ні переговорів...

О: А свідків?

Г: Нічого немає.

О: Ні знаряддя злочину, ні місця зберігання, нічого немає?

Г: Ну, нічого немає, Андрію, у них.

А: Удав сказав, що Ванят, типу застрелився з помпою, але звідки гільза, валялася? Якщо будеш у Києві – набери... Ну, я дізнаюся, може, через Удава, там, через когось. Якщо Інну переведуть на СІЗО, там я пошукаю телефони. Коротше, треба піднімати, я не знаю, цих самих, активістів, блін, ветеранів, щоб вони там...

Г: Так вже, вже піднімаємо.

О: Так бешкетувати, щоб журналісти, блін, цю фігню не знімали постійно з контролю...

Г: Так.

О: Щоб вона була у всіх на вухах. Якщо що – на зв'язку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

  • 12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

  • Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру і воїну АТО Андрію Антоненку (Riffmaster); волонтерці і дитячому кардіохірургу Юлії Кузьменко; волонтерці і військовій медсестрі Яні Дугарь.

  • За рішенням суду, Дугарь відправили під домашній арешт. 24 січня його замінили нічним домашнім арештом. Кузьменко та Антоненка взяли під варту до 8 лютого.

  • Генпрокурор Руслан Рябошапка зізнався, що доказів у справі недостатньо.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особи
Інна Грищенко (Пума) Владислав Грищенко (Буча) Павло Шеремет
Місце
Україна
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Когда под влиянием поражений и потерь на фронте военно-свидомый ажиотаж населения пошёл на спад, СБУ-шники организовали политическое убийство, исполнителями которого была их агентура в нацистских кругах. А потом приложили все усилия, чтоб уголовное дело развалить. Глупый, глупый Паша Шеремет! Серьёзно поверил в победившую гидность!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
правда жизни: настоящий украинский патриот - продал Роллс-Ройс, купил сброю и пошел на фронт... пришел с фронта и купил 10 Роллс-Ройсов
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____ настоящий украинский патриот - продал Роллс-Ройс, купил сброю и пошел на фронт... пришел с фронта и купил 10 Роллс-Ройсов ____
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