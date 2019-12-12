Отримав повістку і застрелився? У справі вбивства Шеремета сплив дивний нюанс

У справі про вбивство журналіста Павла Шеремета фігурує ветеран війни на Донбасі Іван Вакуленко, якого після повістки на допит знайшли мертвим за дивних обставинах.

Про це повідомила журналістка Ольга Худецька на сторінці у Facebook. Вона також написала, чтопо станом на 12 грудня в справі про вбивство затримані:

Андрій Антоненко, вокаліст музичної групи військово-патріотичного спрямування.

Юлія Кузьменко, волонтер, лікар, заввідділу рентгенографії. Працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії.

Іван Вакуленко censor.net.ua

"Видно з цих двох + Грищенка і будуть робити ОЗУ, яка скоїла вбивство Павла Шеремета. У групі підозрюваних також повинен був бути Іван Вакуленко, але після повістки на допит його знайшли мертвим за дивних обставин", – додала Худецька.

За даними INSIDER, Вакуленко отримав 16 жовтня повістку на призначений на 21 жовтня допит у справі Шеремета, а 18 жовтня сестра ветерана знайшла його тіло з раною голови.

Журналісти висловили сумніви, що Вакуленко покінчив життя самогубством, як про це говорять у поліції. Зокрема, стверджує видання, помпова зброя, з якої нібито застрелився ветеран, стояла притуленою до стіни, а гільза після пострілу виявилася викинута, що неможливо без його перезарядки. Поліція, зі слів очевидців, певний час нібито без понятих перебувала на місці смерті Вакуленка.

За фактом загибелі ветерана 21 жовтня поліція Деснянського району відкрила провадження з попередньою кваліфікацією за статтею вбивство. Пізніше справу перекваліфікували на "самогубство".

Нагадаємо, 12 грудня правоохоронці прийшли з обшуком до музиканта Андрія Riffmaster Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Також у Києві затримали відомого військового медика та волонтерку Юлію Кузьменко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року на перехресті вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького в Києві. При вбивстві використовувалося вибуховий пристрій із дистанційним управлінням.

Пізніше слідство у справі Шеремета "встановило особу, яка може бути причетна до вбивства журналіста, але поки її не ідентифіковано". Також поліція засекретила частина матеріалів у справі Шеремета.

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