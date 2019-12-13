Вбивство Шеремета: у версії слідства знайшли багато невідповідностей

Версія слідства щодо вбивства журналіста Павла Шеремета містить багато невідповідностей, а деякі із затриманих фігурантів справи навіть не були знайомі між собою.

Про це розповіла в ефірі ObozTV волонтерка Алла Мартинюк, коментуючи звинувачення музикантові Андрію Антоненку (Riffmaster), волонтерці Юлії Кузьменко, військовій медсестрі Яні Дугарь, атовцям Владиславу Грищенку ("Буча") та Інні Грищенко ("Пума").

"Я знаю всіх цих людей, яких зараз підозрюють у справі Шеремета... Подивимося на факти. Яна при мені познайомилася з Інною влітку 2019 року на шашликах. Вони навіть не були знайомі весь цей час... Яна – сирота, яка пішла в 19 років захищати нашу країну... На відео точно була не вона. Я знаю її – у неї інше волосся, інша фігура. Якщо зіставити їхні фотографії, це видно навіть сторонній людині. Це не одна і та сама людина", – заявила волонтерка.

"Щодо Андрія – теж взагалі ніяких фактів немає. Тільки через те, що він носить футболки зі своїм ім'ям... Там навіть не однакові були написи, а просто схожі. Що це за підстави для вручення підозри?.. Відомий співак, патріот – він дуже добрий по натурі. І взагалі, навіщо йому було це робити? Вони теж із Яною не були знайомі. Вони виставляли фото Юлії та Яни, нібито вони подруги. Це взагалі смішно, бо Юлія та Яна познайомилися на суді", – наголосила вона.

Мартинюк також зазначила, що оприлюднені слідством записи розмов підозрюваних "вирвані з контексту" і датовані 2019 роком, а не 2016-м, коли було скоєне вбивство.

"Люди були під час цих подій на сході, вони воювали. Вони фізично не могли цього зробити", – додала волонтерка.

"Більше того, йшлося про те, що можлива мета вбивства Шеремета – дестабілізація в країні. А ми зараз бачимо, що саме ті події, які відбуваються, дестабілізують ситуацію в нашій країні. Зараз усі волонтери, військові телефонували одне одному і казали, що ми повинні підписувати договір із адвокатами, бо завтра можуть приходити до нас. Ми всі зараз боїмося жити у своїй країні. Як таке взагалі може бути?" – заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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