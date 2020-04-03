Вбивство Шеремета: суд продовжив арешт Антоненка

Музиканту і ветерану АТО Андрію Антоненку (Riffmaster) продовжили утримання під вартою до 1 червня.

Таке рішення по підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета ухвалив Печерський районний суд Києва, передає "Інтерфакс-Україна".

"Суд продовжив запобіжний захід – утримання під вартою – до 1 червня", – повідомив адвокат Станіслав Кулик.

Андрій Антоненко (Riffmaster) Прямий

Юрист пояснив, що суд об'єднав розгляд клопотань захисту про зміну запобіжного заходу і прокуратури про продовження терміну утримання під вартою, але фактично розглянув лише прохання слідства про продовження арешту і задовольнив її.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) висунули: музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster) волонтерці і дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко; волонтерці і військовій медсестрі Яні Дугарь.

Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

Пізніше юрист Маслов заявив, що зріст підозрюваного у вбивстві Шеремета Антоненка майже на 10 см більший за зріст людини, яка потрапила на записи камер відеоспостереження.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!