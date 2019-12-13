Вбивство Шеремета: розпочався суд щодо підозрюваної Дугарь

Печерський районний суд Києва 13 грудня зібрався на засідання для обрання запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві Павла Шеремета волонтерці Яні Дугарь. За версією слідчих, у злочині вона виконувала роль "розвідниці" і фотографувала камери відеоспостереження біля будинку вбитого журналіста.

OBOZREVATEL веде хроніку із зали суду, в якому розглядається резонансна справа (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

13:41 Адвокат Дугарь повідомив, що його підзахисну затримали у Львові, він наполягає на безпідставності підозри. За його словами, з 16 червня по 13 липня Дугарь була в Італії. Ці дати збігаються з датами підготовки вбивства Шеремета за версією слідства.

Суд щодо Яни Дугарь Скріншот відео

13:38 Сторона звинувачення заявила, що підозрюваним може загрожувати до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

13:34 Дугарь, як і ще одна підозрювана Юлія Кузьменко, фігурує у справі як співучасниця злочину (частина 3 статті 28 Кримінального кодексу України, вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою). Організатором слідчі вважають Андрія Антоненка.

13:23 Зінкевич готова взяти Дугарь на поруки і надала суду своє депутатське посвідчення.

13:14 Суддя відхилив клопотання прокурора щодо проведення закритого засідання. У підсумку представників ЗМІ все ж допустили на нього.

13:13 Підтримати Дугарь до зали суду прийшла народна депутатка від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич.

13:10 Прокурор наполягав на проведенні закритого засідання, аргументуючи це тим, що деякі матеріали справи закриті. Але захист підозрюваної виступив проти, нагадавши, що вони були озвучені на брифінгу МВС і Нацполіції 12 грудня.

Суд щодо Яни Дугарь "Вести"

Суд щодо Яни Дугарь "Вести"

Яна Зінкевич прийшла підтримати Дугарь "Вести"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 грудня поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Павла Шеремета. За їхньою версією, це Андрій Антоненко, вокаліст музичного гурту військово-патріотичного спрямування, військовий ССО ЗСУ; Юлія Кузьменко, волонтерка, завідувачка відділеням рентгенографії, працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтерка Яна Дугарь.

Також правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи.

Також слідство зазначає, що група хотіла вчинити теракти у Києві. Медикиня Юлія Кузьменко нібито пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.

Хто замовник всього цього – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!