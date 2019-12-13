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13 грудня • оновлено в 14:36
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Вбивство Шеремета: розпочався суд щодо підозрюваної Дугарь

3.5т
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Печерський районний суд Києва 13 грудня зібрався на засідання для обрання запобіжного заходу підозрюваній у вбивстві Павла Шеремета волонтерці Яні Дугарь. За версією слідчих, у злочині вона виконувала роль "розвідниці" і фотографувала камери відеоспостереження біля будинку вбитого журналіста.

OBOZREVATEL веде хроніку із зали суду, в якому розглядається резонансна справа (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

13:41 Адвокат Дугарь повідомив, що його підзахисну затримали у Львові, він наполягає на безпідставності підозри. За його словами, з 16 червня по 13 липня Дугарь була в Італії. Ці дати збігаються з датами підготовки вбивства Шеремета за версією слідства.

Суд щодо Яни Дугарь

Суд щодо Яни Дугарь

Скріншот відео

13:38 Сторона звинувачення заявила, що підозрюваним може загрожувати до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

13:34 Дугарь, як і ще одна підозрювана Юлія Кузьменко, фігурує у справі як співучасниця злочину (частина 3 статті 28 Кримінального кодексу України, вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою). Організатором слідчі вважають Андрія Антоненка.

13:23 Зінкевич готова взяти Дугарь на поруки і надала суду своє депутатське посвідчення.

13:14 Суддя відхилив клопотання прокурора щодо проведення закритого засідання. У підсумку представників ЗМІ все ж допустили на нього.

13:13 Підтримати Дугарь до зали суду прийшла народна депутатка від "Європейської солідарності" Яна Зінкевич.

13:10 Прокурор наполягав на проведенні закритого засідання, аргументуючи це тим, що деякі матеріали справи закриті. Але захист підозрюваної виступив проти, нагадавши, що вони були озвучені на брифінгу МВС і Нацполіції 12 грудня.

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Суд щодо Яни Дугарь

Суд щодо Яни Дугарь

"Вести"

Суд щодо Яни Дугарь

Суд щодо Яни Дугарь

"Вести"

Яна Зінкевич прийшла підтримати Дугарь

Яна Зінкевич прийшла підтримати Дугарь

"Вести"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 12 грудня поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Павла Шеремета. За їхньою версією, це Андрій Антоненко, вокаліст музичного гурту військово-патріотичного спрямування, військовий ССО ЗСУ; Юлія Кузьменко, волонтерка, завідувачка відділеням рентгенографії, працює в центрі дитячої кардіології та кардіохірургії; волонтерка Яна Дугарь.

  • Також правоохоронці опублікували записи телефонних розмов фігурантів справи.

  • Також слідство зазначає, що група хотіла вчинити теракти у Києві. Медикиня Юлія Кузьменко нібито пропонувала із залученням військових обстріляти столицю з артилерії.

  • Хто замовник всього цього – поки невідомо. Президент Володимир Зеленський закликав правоохоронців довести справу до кінця.

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Тема
Вбивство Павла Шеремета
Особа
Яна Дугарь
Місце
Україна Київ
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Баба по 102ой идет и её на поруки, цЫрк ётить
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ttt ta
ttt ta
А кто такой Андрей Антоненко?
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0
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ttt ta
ttt ta
ttt ta, а, это Riffmaster
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Те кто минусуют, вы что против суда и восстановления справедливости ? Если назвался патриотом или героем АТО - то закон для тебя не писан ? Браво, это по-европейски !
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