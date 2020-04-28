Суд залишив під арештом підозрювану у вбивстві Шеремета Кузьменко

Підозрювану в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко залишили під арештом до 30 травня 2020 року.

Рішення про це у вівторок, 28 квітня, ухвалив Апеляційний суд Києва. Таким чином, постанова Печерського районного суду столиці від 1 квітня про продовження арешту Кузьменко залишається чинною, апеляція сторони захисту була відхилена. Засідання транслювала пресслужба суду на YouTube-каналі.

Юлія Кузьменко і місце вбивства Шеремета Колаж

"Постанова слідчого судді Печерського райсуду Києва, якою відмовлено в задоволенні клопотання захисника Юлії Кузьменко про зміну їй запобіжного заходу і задоволення клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою Кузьменко до 30 травня залишити без змін, а апеляційна скарга захисника Кузьменко – без задоволення", – йдеться в рішенні суду.

Кузьменко хотіли взяти на поруки депутати Верховної Ради від "Європейської солідарності" Михайло Бондар, Микола Величкович і Марія Іонова, але суд відмовив у цьому клопотанні.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним керуванням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

Підозру за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музиканту, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), а також волонтерці й дитячій кардіохірургині Юлії Кузьменко. Волонтерку та військову медсестру Яну Дугарь запідозрили у тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження неподалік від місця злочину.

Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") та її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що для передачі справи до суду необхідно зібрати додаткові докази.

Київський апеляційний залишив під вартою підозрювану Кузьменко.

Рябошапка 2 березня повідомив, що у справі Шеремета все ще немає нової інформації. Розслідування фактично зупинилося.

Офіс генерального прокурора продовжив терміни досудового розслідування у справі вбивства Шеремета ще на два місяці – до 12 червня.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!