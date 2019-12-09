Пропонували взяти на себе вбивство Шеремета: ветеран АТО зробив резонансну заяву

Ветеран АТО Владислав Грищенко ("Буча"), якого разом із дружиною Інною ("Пумою") підозрюють у причетності до замаху на бізнесмена на Івано-Франківщині, заявив, що йому запропонували зізнатися в убивстві журналіста Павла Шеремета.

В обмін на це обіцяли звільнити з-під арешту "Пуму". Відповідне зізнання чоловік зробив у Печерському районному суді Києва, пише "Українська правда".

"До мене прийшла ця особа, слідчий чи хто, і він не сказав, чому прийшов. Він подав мені ось такий гарний листочок, де були дуже чітко чотири фотографії: на одній був Шеремет, якого підірвали; на другій був Жуков, Шаповал, журналістка і місце вибуху на Чонгарі, коли електроенергію в Крим не поставляли", – сказав Грищенко.

Вбивство Шеремета: Буча заявив про тиск слідства voi.com.ua

"І знаєте, що мені сказали? Мені сказали: бери одну зі справ на себе, і твоя дружина виходить", – додав підозрюваний.

Він попросив, щоб до матеріалів справи долучили відео з кабінету, де він розмовляв зі слідчим.

Грищенко також заявив, що до нього приходили й інші правоохоронці "у званні полковник і майор", які теж пропонували йому взяти на себе провину в резонансних справах.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

5 листопада співробітники МВС нагрянули з обшуками до Інни Грищенко і її чоловіка, учаснику боїв за ДАП Владислава Грищенка "Бучі".

Інну Грищенко взяли під варту на 60 діб.

У ГПУ заявили, що на 90% упевнені в причетності до вбивства Шеремета добровольців.

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