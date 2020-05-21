Підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета – Юлії Кузьменко, Андрію Антоненко (Riffmaster) та Яні Дугарь змінили підозри.

Адвокат Леонід Маслов в Facebook повідомив, що імовірно, в п'ятницю, 22 травня, "відбудеться завершення розслідування та розкриття всіх доказів".

Юрист зазначив, що зі справи прибрали "ультранаціоналістичні ідеї", "велич арійської раси" і інші подібні пункти. При цьому додали ще дві статті в звинувачення.

Вбивство Павла Шеремета

"Тепер "невстановлені особи, діючи з ряду особистих мотивів, вирішили створити вкрай резонансну подію з метою подальшої провокації численних акцій протесту". Ці невстановлені особи "залучили" Антоненка, Дугарь і Кузьменко. Не за гроші (в кваліфікації вбивства відсутня згадка про корисливий мотив)", – повідомив Маслов.

Адвокат вказав, що Антоненко тепер не організатор, а простий виконавець за попередньою змовою.

"Кузьменко тепер тільки заклала вибухівку разом з Антоненком, але не натискала на гачок. Тепер вони ще й знищили машину Subaru і при невідомих обставинах зберігали невідому вибухівку. Це додає ще дві статті в звинувачення", – додав юрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналіст Павло Шеремет був убитий 20 липня 2016 року в центрі Києва. Машину, в якій він перебував, підірвали за допомогою вибухового пристрою з дистанційним управлінням.

12 грудня 2019 року поліція назвала підозрюваних в організації вбивства Шеремета.

Підозра за статтею 115 (Умисне вбивство) було висунуто музикантові, волонтеру і бійцю АТО Андрію Антоненку (Riffmaster), а також волонтеру і дитячому кардіохірурга Юлії Кузьменко. Волонтера і військову медсестру Яну Дугарь запідозрили в тому, що перед убивством Шеремета вона проводила "розвідку", фотографуючи камери відеоспостереження недалеко від місця злочину.

Учасники АТО Інна Грищенко ("Пума") і її чоловік Владислав ("Буча") були затримані в іншій справі, але також є фігурантами розслідування вбивства Шеремета.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що для передачі справи в суд необхідно зібрати додаткові докази.

Київський апеляційний залишив під вартою підозрювану Кузьменко.

Рябошапка 2 березня повідомив, що в справі Шеремета все ще немає нової інформації. Розслідування фактично зупинилося.

Підозрювану в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета Юлію Кузьменко залишили під арештом до 30 травня 2020 року.

Офіс генерального прокурора продовжив терміни досудового розслідування у справі вбивства Шеремета ще на два місяці – до 12 червня.

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