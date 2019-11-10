Вбивство адвоката на Житомирщині: що він говорив про справу Вороненкова

Адвокат Святослав Пархоменко, якого 10 листопада застрелили на Житомирщині, був захисником підозрюваного у вбивстві ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова харків'янина Олександра Лося.

Дані про справу зібрав OBOZREVATEL. Відомо, що загиблий був головою громадської організації "Радомишльські мисливці".

При цьому Пархоменко, коментуючи перестрілку в Харкові 25 жовтня, заявляв, що вбитий Володимир Борох – один зі свідків у справі Вороненкова, родич Лося – був у курсі подробиць організації замаху й мав свідчити в суді.

Іллюстарція Соцмережі

"Його затримували разом із Лосем і допитували як свідка. Олександр Лось – це мій клієнт, який знаходиться під вартою як людина, яка нібито стежила за Вороненковим", – пояснив юрист.

Однак, правоохоронці відповіли, що Борох не був ключовим для слідства свідком.

За даними харківських ЗМІ, Борох був "правою рукою" Георгія Ісакова. У 2016 році він разом із двома співучасниками був засуджений у Харкові до п'яти років позбавлення волі за викрадення людини та вимагання, але вийшов із в'язниці через перерахунок терміну утримання під вартою відповідно до "закону Савченко".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ексдепутат Держдуми Денис Вороненков був застрелений 23 березня 2017 року в центрі Києва, коли прямував на зустріч з іще одним російським ексдепутатом Іллею Пономарьовим.

Він отримав одну кулю в шию, дві в обличчя, одну в живіт і помер на місці. Охоронець загиблого смертельно поранив кілера, при цьому сам отримав вогнепальне поранення і був госпіталізований.

У кілера були прострелені легені, також він отримав поранення в ногу і голову, у результаті чого помер у лікарні.

Убивцею Вороненкова виявився 28-річний ексбоєць Нацгвардії Павло Паршин, уродженець Севастополя, який проживав у Дніпрі.

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