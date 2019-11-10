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10 листопада • оновлено в 22:39
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Вбивство адвоката на Житомирщині: що він говорив про справу Вороненкова

1.4т Читати матеріал російською

Адвокат Святослав Пархоменко, якого 10 листопада застрелили на Житомирщині, був захисником підозрюваного у вбивстві ексдепутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова харків'янина Олександра Лося.

Дані про справу зібрав OBOZREVATEL. Відомо, що загиблий був головою громадської організації "Радомишльські мисливці".

При цьому Пархоменко, коментуючи перестрілку в Харкові 25 жовтня, заявляв, що вбитий Володимир Борох – один зі свідків у справі Вороненкова, родич Лося – був у курсі подробиць організації замаху й мав свідчити в суді.

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"Його затримували разом із Лосем і допитували як свідка. Олександр Лось – це мій клієнт, який знаходиться під вартою як людина, яка нібито стежила за Вороненковим", – пояснив юрист.

Однак, правоохоронці відповіли, що Борох не був ключовим для слідства свідком.

За даними харківських ЗМІ, Борох був "правою рукою" Георгія Ісакова. У 2016 році він разом із двома співучасниками був засуджений у Харкові до п'яти років позбавлення волі за викрадення людини та вимагання, але вийшов із в'язниці через перерахунок терміну утримання під вартою відповідно до "закону Савченко".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Кримінал Вбивство Дениса Вороненкова
Місце
Україна Житомир
Тег
вбивство
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