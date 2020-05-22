У масовому вбивстві в Житомирській області загинув український військовий, старший сержант Віталій Степанович Вульчин.

Про це в Facebook повідомляє Бригада швидкого реагування Національної гвардії України.

"Він щойно повернувся з фронту, де 8 місяців обороняв нашу країну від маріонеткових бойовиків і кадрових військових сусідньої східної країни. Чоловік пройшов запеклі бої на Світлодарській дузі, де щодня смерть дихала йому в спину, проте страшна трагедія підкралася на мирній землі. Він був застрелений уві сні, коли відпочивав на заслуженому відпочинку зі своїми друзями", – йдеться в повідомленні.

Віталій Степанович Вульчин Facebook Бригада швидкого реагування Нацгвардії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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