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22 травня • оновлено в 15:53
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Убивство на Житомирщині: загинув нацгвардієць Вульчин. Фото

10.9т
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У масовому вбивстві в Житомирській області загинув український військовий, старший сержант Віталій Степанович Вульчин.

Про це в Facebook повідомляє Бригада швидкого реагування Національної гвардії України.

"Він щойно повернувся з фронту, де 8 місяців обороняв нашу країну від маріонеткових бойовиків і кадрових військових сусідньої східної країни. Чоловік пройшов запеклі бої на Світлодарській дузі, де щодня смерть дихала йому в спину, проте страшна трагедія підкралася на мирній землі. Він був застрелений уві сні, коли відпочивав на заслуженому відпочинку зі своїми друзями", – йдеться в повідомленні.

Віталій Степанович Вульчин

Віталій Степанович Вульчин

Facebook Бригада швидкого реагування Нацгвардії

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Масове вбивство на Житомирщині
Місце
Україна
Теги
бійці Нацгвардії Національна гвардія
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