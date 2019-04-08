Вбивство Гандзюк: у Херсоні терміново госпіталізували Мангера

У Херсоні госпіталізували главу Херсонської обласної ради Владислава Мангера, який підозрюється в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар ХОДА Галина Ляшевська. "У нього проблеми з серцем. Точний діагноз мені невідомий. Знаю тільки, що Владиславу Миколайовичу стало погано ввечері 5 квітня — в день, коли на нього знову вдягли електронний браслет", — сказала вона.

Ляшевська додала, що Мангер перебуває на стаціонарному лікуванні в Херсонському обласному кардіологічному диспансері.

При цьому адвокат Мангера Дмитро Ільченко наголосив, що заплановане на сьогодні на 15:30 засідання Шевченківського райсуду Києва, напевно, буде перенесене.

"Інформації про скасування або перенесення засідання у мене поки немає. Думаю, засідання все ж таки відбудеться, але лише для того, щоб вирішити питання про перенесення дати, оскільки Мангер не зможе бути присутнім на суді за станом здоров'я", — зазначив юрист.

Владислав Мангер

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 квітня на підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк главу Херсонської облради Владислава Мангера вдягли електронний браслет.

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