Вбивство Гандзюк: у Болгарії затримано одного з головних фігурантів

У Болгарії затримано підозрюваного в причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна), що переховувався за межами України.
Про це повідомили пресслужби Офісу генерального прокурора і Служби безпеки.
"Щойно співробітниками правоохоронних органів Болгарії разом із представниками Офісу генерального прокурора і Служби безпеки України на території Болгарії затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою в причетності до нападу на Гандзюк", – ідеться в повідомленні.
Убивство Гандзюк: у Болгарії затримано Левіна
lb.ua
Затримання прокоментував глава СБУ Іван Баканов. "Це яскраве підтвердження того, що повне розслідування справи Катерини Гандзюк і покарання всіх виконавців, організаторів і замовників вкрай важливе для всіх нас. Це – наш пріоритет. Суспільство чекає від нас результатів і ми цілеспрямовано рухаємось до того, щоб поставити в цій справі фінальну крапку", – заявив він.
Що відомо про Москаленка
Справжнє прізвище підозрюваного – Москаленко. Чоловік народився в м. Херсон. Йому 41 рік. Член відомого в області злочинного угруповання, раніше засуджений за серію вбивств разом зі своїм батьком (теж Олексієм Москаленком). Вийшов на свободу в червні 2016 року за т. зв. "законом Савченко".
Він є помічником депутата обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови облради Владислава Мангера. Також, за даними адвоката і заступника гендиректора "Укоборонпрому" Мустафи Наєма, неодноразово бував в офісі в іншого фігуранта справи про вбивство Гандзюк Ігоря Павловського. За непідтвердженою інформацією, саме він на машині Ставицького приїжджав до Павловського, коли з'ясувалося, що поліція затримала виконавців.
Вбивство Гандзюк: у Болгарії затримано Левіна
lb.ua
Нагадаємо, 4 грудня 2018 року правоохоронці заочно повідомили Левіну про підозру в причетності до вбивства. У результаті він виїхав з України в Домініканську Республіку. 20 травня 2019 року він був заочно арештований.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер зі свого боку відповів, що жодного відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.
15 лютого було внесено заставу, і підозрюваного голову Херсонської облради випустили з СІЗО.
16 липня 2019 року ГПУ зупинила досудове розслідування щодо Владислава Мангера й Олексія Левіна, підозрюваних в організації нападу.
21 січня підозрюваному у вбивстві херсонської активістки Катерини Гандзюк колишньому помічнику депутата від БПП Миколи Паламарчука Ігорю Павловському обрали запобіжний захід у вигляді арешту.
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