Вбивство Гандзюк: у Болгарії затримано одного з головних фігурантів

У Болгарії затримано підозрюваного в причетності до нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексія Москаленка (Левіна), що переховувався за межами України.

Про це повідомили пресслужби Офісу генерального прокурора і Служби безпеки.

"Щойно співробітниками правоохоронних органів Болгарії разом із представниками Офісу генерального прокурора і Служби безпеки України на території Болгарії затримано Олексія Москаленка (Левіна), який розшукується за підозрою в причетності до нападу на Гандзюк", – ідеться в повідомленні.

Убивство Гандзюк: у Болгарії затримано Левіна lb.ua

Затримання прокоментував глава СБУ Іван Баканов. "Це яскраве підтвердження того, що повне розслідування справи Катерини Гандзюк і покарання всіх виконавців, організаторів і замовників вкрай важливе для всіх нас. Це – наш пріоритет. Суспільство чекає від нас результатів і ми цілеспрямовано рухаємось до того, щоб поставити в цій справі фінальну крапку", – заявив він.

Що відомо про Москаленка

Справжнє прізвище підозрюваного – Москаленко. Чоловік народився в м. Херсон. Йому 41 рік. Член відомого в області злочинного угруповання, раніше засуджений за серію вбивств разом зі своїм батьком (теж Олексієм Москаленком). Вийшов на свободу в червні 2016 року за т. зв. "законом Савченко".

Він є помічником депутата обласної ради Миколи Ставицького, близького до голови облради Владислава Мангера. Також, за даними адвоката і заступника гендиректора "Укоборонпрому" Мустафи Наєма, неодноразово бував в офісі в іншого фігуранта справи про вбивство Гандзюк Ігоря Павловського. За непідтвердженою інформацією, саме він на машині Ставицького приїжджав до Павловського, коли з'ясувалося, що поліція затримала виконавців.

Вбивство Гандзюк: у Болгарії затримано Левіна lb.ua

Нагадаємо, 4 грудня 2018 року правоохоронці заочно повідомили Левіну про підозру в причетності до вбивства. У результаті він виїхав з України в Домініканську Республіку. 20 травня 2019 року він був заочно арештований.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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