Вбивство Гандзюк: суд виніс вирок

Покровський райсуд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством обвинувачених у вбивстві активістки Катерини Гандзюк і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років.

Рішення було озвучене на засіданні суду у четвер, 6 червня.

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

31 травня стало відомо, що суд дещо послабив умови запобіжного заходу Мангеру, якому дозволили переміщатися в межах Херсонської області з електронним браслетом.

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