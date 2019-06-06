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/Розслідування

Вбивство Гандзюк: суд виніс вирок

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Покровський райсуд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством обвинувачених у вбивстві активістки Катерини Гандзюк і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років.

Рішення було озвучене на засіданні суду у четвер, 6 червня.

Новина оновлюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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