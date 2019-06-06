Вбивство Гандзюк: суд виніс вирок

Покровський райсуд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством обвинувачених у вбивстві активістки Катерини Гандзюк і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 6 років.
Рішення було озвучене на засіданні суду у четвер, 6 червня.
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина декілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла у лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Зі свого боку Мангер відповів, що жодного відношення до активістки не мав і не був із нею знайомий.
Шевченківський районний суд Києва заарештував Мангера до 3 березняіз правом внесення застави. 15 лютого заставу було внесено і його випустили із СІЗО.
Також Владислав Мангер пройшов поліграф. Але прокуратура не прийме ці результати проходження детектора брехні, оскільки обстеження проводилося не у спеціалізованій установі.
31 травня стало відомо, що суд дещо послабив умови запобіжного заходу Мангеру, якому дозволили переміщатися в межах Херсонської області з електронним браслетом.
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