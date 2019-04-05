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Вбивство Гандзюк: поліція підготувала для Мангера сюрприз

1.2тЧитати матеріал російською

На підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк главу Херсонської облради Владислава Мангера наділи електронний браслет.

Про це повідомив спікер Національної поліції Ярослав Тракало, зазначивши, що правоохоронці, за рішенням суду, будуть відслідковувати його переміщення, передає "Українській правді".

"Мангер був запрошений до Дніпровського відділу поліції міста Херсона, де на виконання ухвали суду йому одягли електронний засіб стеження", - сказав прес-секретар.

Вбивство Гандзюк: поліція підготувала для Мангера сюрприз

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За його словами, Мангер має право переміщатися по Херсону, виїзд за межі міста здійснюється тільки з дозволу слідчого СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Владислав МангерКатерина Гандзюк
Місце
УкраїнаХерсон
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