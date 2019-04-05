Вбивство Гандзюк: поліція підготувала для Мангера сюрприз

На підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк главу Херсонської облради Владислава Мангера наділи електронний браслет.
Про це повідомив спікер Національної поліції Ярослав Тракало, зазначивши, що правоохоронці, за рішенням суду, будуть відслідковувати його переміщення, передає "Українській правді".
"Мангер був запрошений до Дніпровського відділу поліції міста Херсона, де на виконання ухвали суду йому одягли електронний засіб стеження", - сказав прес-секретар.
За його словами, Мангер має право переміщатися по Херсону, виїзд за межі міста здійснюється тільки з дозволу слідчого СБУ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
31 липня в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад стався біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спочатку кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
11 лютого голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, якого раніше виключили з "Батьківщини", оголосили про підозру в організації вбивства Гандзюк.
Мангер в свою чергу відповів, що ніякого відношення до активістці не мав і не був з нею знайомий.
Генпрокуратура повідомила покрокову схему організації вбивства Гандзюк, назвавши імена головних підозрюваних.
15 лютого заставу було внесено і підозрюваного главу Херсонської облради випустили з СІЗО.
Також активісти звинуватили керівника Нацполіціі Херсонської області Артура Мерікова в причетності до вбивства Гандзюк.
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