Вбивство Гандзюк: поліція підготувала для Мангера сюрприз

На підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк главу Херсонської облради Владислава Мангера наділи електронний браслет.

Про це повідомив спікер Національної поліції Ярослав Тракало, зазначивши, що правоохоронці, за рішенням суду, будуть відслідковувати його переміщення, передає "Українській правді".

"Мангер був запрошений до Дніпровського відділу поліції міста Херсона, де на виконання ухвали суду йому одягли електронний засіб стеження", - сказав прес-секретар.

За його словами, Мангер має право переміщатися по Херсону, виїзд за межі міста здійснюється тільки з дозволу слідчого СБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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