Боїться "секретної в'язниці": підозрюваний у вбивстві Гандзюк оскаржив свою екстрадицію

Адвокати підозрюваного у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна подали апеляцію на дозвіл болгарського суду екстрадувати його в Україну.

Про це в понеділок, 24 лютого, на своїй сторінці у Facebook повідомив правозахисник підозрюваного Михайло Величко. У зв'язку з цим кроком передача фігуранта справи в компетентні органи в Україні затягується.

Запит на екстрадицію Левіна з Болгарії подав Офіс генерального прокурора України. Слідство називає підозрюваного посередником між замовником (Владиславом Мангером) і організатором (Ігорем Павловським).

Олексій Левін gramofona.com

Нагадаємо, Бургаський обласний суд у Болгарії дозволив екстрадицію Олексія Левіна 22 лютого і розпорядився передати його Україні. Цю постанову можна було оскаржити протягом 7 днів.

Сторона захисту на суді заявляла про погані умови утримання під вартою в Україні, а сам Левін заявив, що "в разі екстрадиції його помістять у секретну в'язницю, де до нього будуть застосовані силові методи".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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