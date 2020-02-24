Боїться "секретної в'язниці": підозрюваний у вбивстві Гандзюк оскаржив свою екстрадицію

Адвокати підозрюваного у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Олексія Левіна подали апеляцію на дозвіл болгарського суду екстрадувати його в Україну.
Про це в понеділок, 24 лютого, на своїй сторінці у Facebook повідомив правозахисник підозрюваного Михайло Величко. У зв'язку з цим кроком передача фігуранта справи в компетентні органи в Україні затягується.
Запит на екстрадицію Левіна з Болгарії подав Офіс генерального прокурора України. Слідство називає підозрюваного посередником між замовником (Владиславом Мангером) і організатором (Ігорем Павловським).
Олексій Левін
gramofona.com
Нагадаємо, Бургаський обласний суд у Болгарії дозволив екстрадицію Олексія Левіна 22 лютого і розпорядився передати його Україні. Цю постанову можна було оскаржити протягом 7 днів.
Сторона захисту на суді заявляла про погані умови утримання під вартою в Україні, а сам Левін заявив, що "в разі екстрадиції його помістять у секретну в'язницю, де до нього будуть застосовані силові методи".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Левіна затримали в Болгарії 24 січня. Інформацію підтвердили в Офісі генпрокурора і в СБУ. Перед цим він змінив зовнішність.
4 грудня 2018 року правоохоронці заочно повідомили Левіну про підозру в причетності до вбивства.
У результаті він виїхав із України в Домініканську Республіку. 20 травня 2019 року він був заочно заарештований.
Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Напад трапився біля будинку, де жила активістка, коли вона йшла на роботу.
Катерина кілька місяців проходила реабілітацію, проте 4 листопада померла в лікарні через обрив тромбу.
Спершу кримінальну справу було порушено за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство). Після смерті Гандзюк поліція перекваліфікувала справу на закінчене умисне вбивство.
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