ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

"Страшні речі!" Копи-вбивці можуть уникнути покарання за смерть малюка: названий спосіб

937Читати матеріал російською

У справі про вбивство в Переяслав-Хмельницькому 5-річного Кирила Тлявова, якого підстрелили п'яні поліцейські, не вистачає важливого доказу – знаряддя злочину. Це залишає копам можливість уникнути відповідальності.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV екс-співробітник МВС, експерт з питань реформи правоохоронних органів Анатолій Онищук. За його словами, наявність зброї дасть відповідь на багато питань слідства.

"Думаю, слідство зможе зібрати докази. Залишається найголовніше питання – наявність зброї, чия вона? Відсутність цієї зброї – колосальна можливість для захисту розбити будь-яку версію сторони обвинувачення і заявити про непричетність цих осіб до скоєння злочину", – підкреслив колишній правоохоронець.

Новини
"Покидьки у погонах": у Авакова обурилися "цькуванню" через вбивство 5-річного Кирила

Оніщук зазначив, що якщо з тіла вже витягли кулю, експерти зможуть зробити висновок, чи був фатальний постріл зроблений з табельної зброї.

"Якщо це табельна зброя, тут буде недбалість не тільки двох поліцейських, а й низки посадових осіб, які повинні були контролювати своєчасну здачу зброї на постійне зберігання", – підкреслив він.

Екс-співробітник МВС розповів, що існує чіткий порядок щодо використання та носіння службової табельної зброї.

Новини
Вбивство дитини поліцейськими: названо максимальне покарання для копів

"Є зброя на постійному носінні, процедура визначає, кому її видають... Як правило, тим, хто несе зовнішню службу, це 99%, на постійне носіння зброюне дають. Прийшов на службу, отримав зброю, пішов, здав. Є досить жорсткий серйозний контроль за обігом зброї, яка використовується для несення служби. Тому якщо правда, що вони закінчили службу, мали при собі табельну зброю і вживали алкоголь – це говорить про страшні речі. При нормальному функціонуванні системи цього не могло статися", – заявив Оніщук.

Копи можуть уникнути покарання за смерть малюка: названий спосіб

Кирило Тлявов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Пряма трансляція" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TV
Особа
Анатолій Онищук
Місце
Україна
Теги
поліцейські вбили дитинуНаціональна поліція УкраїниполіціяМВСМіністерство внутрішніх справ Українивбивство
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки