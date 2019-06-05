"Страшні речі!" Копи-вбивці можуть уникнути покарання за смерть малюка: названий спосіб

У справі про вбивство в Переяслав-Хмельницькому 5-річного Кирила Тлявова, якого підстрелили п'яні поліцейські, не вистачає важливого доказу – знаряддя злочину. Це залишає копам можливість уникнути відповідальності.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV екс-співробітник МВС, експерт з питань реформи правоохоронних органів Анатолій Онищук. За його словами, наявність зброї дасть відповідь на багато питань слідства.

"Думаю, слідство зможе зібрати докази. Залишається найголовніше питання – наявність зброї, чия вона? Відсутність цієї зброї – колосальна можливість для захисту розбити будь-яку версію сторони обвинувачення і заявити про непричетність цих осіб до скоєння злочину", – підкреслив колишній правоохоронець.

Оніщук зазначив, що якщо з тіла вже витягли кулю, експерти зможуть зробити висновок, чи був фатальний постріл зроблений з табельної зброї.

"Якщо це табельна зброя, тут буде недбалість не тільки двох поліцейських, а й низки посадових осіб, які повинні були контролювати своєчасну здачу зброї на постійне зберігання", – підкреслив він.

Екс-співробітник МВС розповів, що існує чіткий порядок щодо використання та носіння службової табельної зброї.

"Є зброя на постійному носінні, процедура визначає, кому її видають... Як правило, тим, хто несе зовнішню службу, це 99%, на постійне носіння зброюне дають. Прийшов на службу, отримав зброю, пішов, здав. Є досить жорсткий серйозний контроль за обігом зброї, яка використовується для несення служби. Тому якщо правда, що вони закінчили службу, мали при собі табельну зброю і вживали алкоголь – це говорить про страшні речі. При нормальному функціонуванні системи цього не могло статися", – заявив Оніщук.

Кирило Тлявов

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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