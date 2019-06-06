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/Розслідування

Вбивство дитини під Києвом: екс-голова обласної поліції отримав нову посаду

3.3тЧитати матеріал російською

Екс-начальник ГУ Нацполіції Київщини Дмитро Ценов, який подав у відставку після вбивства 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому, призначений керівником поліцейських сил у зоні проведення Операції Об'єднаних сил.

Про це повідомив перший заступник глави Національної поліції України В'ячеслав Аброськін на сторінці у Facebook, зазначивши, що він представив Ценова в четвер, 6 червня, командувачу ООС генералу Олександру Сирському.

"У складі сил ООС на постійній основі несуть службу понад тисяча співробітників Національної поліції України", — заявив він.

Дмитро Ценов

Дмитро Ценов

"КиевВласть"

"Основне завдання — виявлення терористів, вилучення зброї та вибухівки, забезпечення громадського порядку", — додав Аброськін.

Ценова представили в зоні ООС

Ценова представили в зоні ООС

В'ячеслав Аброськін, Facebook

Як писав OBOZREVATEL:

  • 5-річний Кирило отримав поранення в голову під час прогулянки біля свого будинку в Переяслав-Хмельницькому 31 травня. Хлопчик помер 3 червня в лікарні, не приходячи до тями.

  • Поліцейські, як з'ясувалося, були п'яними і просто "розважалися" зі зброєю.

  • Глава Нацполіціі в Київській області Дмитро Ценов подав рапорт про відсторонення його від займаної посади і попросив відправити його в зону проведення ООС.

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Особа
В'ячеслав Аброськін
Місце
Україна
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