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"Вбивство" Бабченка: Луценко і Грицак відзвітували перед дипломатами про спецоперацію

1.5тЧитати новину російською

Генпрокурор України Юрій Луценко і глава СБУ Василь Грицак 1 червня в Києві провели зустріч з главами дипломатичних представництв країн "Великої сімки", Європейського Союзу, а також Норвегії, Австралії і Ради Європи, на якій розповіли про успішну спецоперацію щодо запобігання вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.

Як повідомляє прес-служба Генпрокуратури, Луценко і Грицак поінформували дипломатів про ключові аспекти проведеної роботи і тих цілях, які ставилися при прийнятті рішення про імітацію злочину.

"Акцентовано увагу міжнародної спільноти на тому, що саме обрана стратегія дозволила не лише не допустити загибелі журналіста, припинити злочин, повністю задокументувати злочинні дії організатора, отримати докази його зв’язку із замовником злочину, а й отримати відомості щодо можливих потенційних жертв, проти яких ймовірно готувалися терористичні акти і вбивства", - написано в повідомленні.

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За словами Луценка, інформація про деталі операції буде доведена до відома громадськості оперативно і "з урахуванням вимог кримінального процесуального законодавства та інтересів слідства".

Нагадаємо, про нібито вбивство Бабченка стало відомо вночі 29 травня. Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він "помер" в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" передбачуваного вбивці.

30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ по затриманню замовника вбивства журналіста.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні було названо ім'я організатора замаху на Бабченка.

Читайте всі новини по темі "Замах на вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Замах на вбивство Аркадія Бабченка
Особи
Василь ГрицакЮрій ЛуценкоАркадій Бабченко
Місце
УкраїнаКиїв
Об'єкти
Генеральна прокуратура УкраїниСлужба безпеки України
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