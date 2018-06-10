"Вбивство Бабченка": захист готовий назвати таємного куратора

Адвокат підозрюваного в організації замаху на вбивство журналіста Аркадія Бабченка Бориса Германа Євген Солодько планує озвучити прізвище людини зі спецслужби, який нібито допомагав його підзахисному.

Як повідомив він в ефірі "Громадського радіо", ім'я він оприлюднить у понеділок, 11 червня.

"У мене є дані про нього, але я їх озвучу в понеділок (11 червня. - Ред.)", - заявив адвокат.

Відомо, що людину з спецслужби, який нібито допомагав Герману, звуть Дмитром.

За словами Германа, Дмитро - його давній знайомий, і він звернувся до нього відразу після того, як отримав замовлення з Росії про вбивство низки людей в Україні.

"Після того, як список був переданий Дмитру, ситуація трохи заспокоїлася. Потім Дмитро сказав, що вбивства не буде і що він сам цю ситуацію локалізує. І Борис абсолютно спокійно збирався 30 травня вилетіти в Італію і повернутися 1 червня. Слідство це підтверджує, зворотній квиток був знайдений, його надавали суду. Борис був упевнений, що з Бабченком нічого не станеться, нікуди бігти він не збирався", - розповів Солодько.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше адвокат заявив, що Росія готувала державний переворот в Україні, а Борис Герман намагався допомогти спецслужбам запобігти спробам росіян.

Нагадаємо, на засіданні Шевченківського районного суду Києва Герман заявив, що насправді не готував замах на Бабченка, а брав участь в спецоперації Служби зовнішньої розвідки України щодо виявлення каналів фінансування російських диверсантів.

Увечері, 31 травня його заарештували на два місяці без права внесення застави. 1 червня стало відомо, що співробітники СБУ провели у Германа обшуки і вилучили телефон.