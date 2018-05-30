Вбивство Бабченка: названі мішені Кремля в Україні

Потенційними жертвами російських спецслужб після вбивства у Києві російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка можуть стати представники російської політичної еміграції, українські політики або працівники спецслужб.

Про це в ефірі ObozTV заявив нардеп від Радикальної партії Ігор Мосійчук.

"Під ударом перебувають три групи: російські політемігранти, українські військові, офіцери зі спецслужб та українські політики, журналісти, які є ворогами Кремля, і вбивство яких може викликати резонанс у суспільстві. В цілому, вся антикремлівська рать", - вважає депутат.

За його словами, низка резонансних вбивств свідчить про те, що на території України працює впливовий працівник російських спецслужб, який координує ці злочини.

"Я не слідчий, щоб говорити, хто вбив, виконавцем може бути хто завгодно. Але, аналізуючи вбивство Павла Шеремета, Дениса Вороненкова, Тимура Махаурі, замах на мене, вбивство Аміни Окуєвої, вчорашнє вбивство Бабченка, то в мене складається враження, що у Києві діє резидент російських спецслужб, який причетний до українських силових структур, має певний вплив і координує політичні вбивства", - зазначив він.

При цьому Мосійчук нагадав про цькування загиблого журналіста на батьківщині.

"Згадайте, що Бабченко писав про того ж Кадирова. Сам Бабченко заявляв, що російська влада звернулася до Кадирова з пропозицією його ліквідувати. Багато таких різних моментів. Давайте дамо час попрацювати слідству", - додав політик.

Крім того, парламентар вважає, що Рада вже зараз готова підтримати введення візового режиму з РФ.

"Ця ініціатива не нова. На введення візового режиму з країною-агресором я наполягаю вже більше двох років. Тут має бути воля РНБО. Я впевнений, що це питання в Раді збере 300 голосів", - констатував нардеп.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві ввечері 29 травня у квартирі на Микільсько-Слобідській невідомий застрелив журналіста Аркадія Бабченка.

З'ясувалося, що поліція Києва шукала відео з камер спостереження в будинку, де жив Аркадій Бабченко, напередодні його вбивства, ввечері 29 травня.

Слідчим комітетом Росії порушено кримінальну справу про вбивство російського громадянина Аркадія Бабченка у Києві.

Раніше в МВС однією з перших версій вбивства журналіста озвучили дії російських спецслужб.