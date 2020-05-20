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20 травня • оновлено в 16:40
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Вбивство Аміни Окуєвої: ЗМІ дізналися ім'я можливого організатора

  • Аміна Окуєва загинула внаслідок обстрілу автомобіля, в якому вона їхала зі своїм чоловіком, 30 жовтня 2017 року

  • В січні 2020 року підозрювані виконавці були затримані

  • У травні поліція оголосила про підозру можливому організатору вбивства – ним виявився уродженець Чечні, громадянин РФ

  • ЗМІ вдалося з'ясувати його ім'я. Ним виявився деякий Салах Хумаідов

8.1т
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Підозрюваним в організації вбивства Аміни Окуєвої є Салах Хумаідов – виходець із Чечні, якому вже оголосили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в поліції. Видання повідомляє, що підозрюваний вже оголошений у розшук.

"Салаху Хумаідову вчора заочно оголошено про підозру у вбивстві Окуєвої", – зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ймовірному організатору замовного вбивства доброволиці АТО Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва повідомили про підозру. У січні 2020 року ймовірних виконавців злочину затримали. Станом на 19 травня слідчі дії тривали, вживалися заходи щодо затримання всіх осіб, які можуть бути причетні.

ЗМІ дізналися ім'я можливого організатора вбивства Аміни Окуєвої

ЗМІ дізналися ім'я можливого організатора вбивства Аміни Окуєвої

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Вбивство Аміни Окуєвої
Особа
Аміна Окуєва
Місце
Україна
Теги
вбивство добровольці
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