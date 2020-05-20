Вбивство Аміни Окуєвої: ЗМІ дізналися ім'я можливого організатора

У травні поліція оголосила про підозру можливому організатору вбивства – ним виявився уродженець Чечні, громадянин РФ

В січні 2020 року підозрювані виконавці були затримані

Аміна Окуєва загинула внаслідок обстрілу автомобіля, в якому вона їхала зі своїм чоловіком, 30 жовтня 2017 року

Підозрюваним в організації вбивства Аміни Окуєвої є Салах Хумаідов – виходець із Чечні, якому вже оголосили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в поліції. Видання повідомляє, що підозрюваний вже оголошений у розшук.

"Салаху Хумаідову вчора заочно оголошено про підозру у вбивстві Окуєвої", – зазначив співрозмовник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ймовірному організатору замовного вбивства доброволиці АТО Аміни Окуєвої та замаху на вбивство її чоловіка Адама Осмаєва повідомили про підозру. У січні 2020 року ймовірних виконавців злочину затримали. Станом на 19 травня слідчі дії тривали, вживалися заходи щодо затримання всіх осіб, які можуть бути причетні.

ЗМІ дізналися ім'я можливого організатора вбивства Аміни Окуєвої

Як повідомляв OBOZREVATEL:

30 жовтня 2017 року за Києвом розстріляли автомобіль, в якому перебували добровольці АТО Адам Осмаєв і Аміна Окуєва. Внаслідок замаху Окуєва загинула.

Національна поліція України 12 січня 2020 року заявила про затримання групи осіб, яких підозрюють у скоєнні цього злочину.

Журналісти з'ясували особу одного із затриманих. Ним нібито виявився бізнесмен із Києва Ігор Редькін.

Правоохоронці затримали ще одну людину з групи осіб, нібито причетних до вбивства Окуєвої та замаху на життя Осмаєва.

Були розкриті скандальні факти про вбивство Окуєвої та замаху на її чоловіка Осмаєва, а також на народного депутата Верховної Ради України VIII скликання Ігоря Мосійчука.

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