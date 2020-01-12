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12 січня • оновлено в 17:21
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Вбивство Аміни Окуєвої: журналісти назвали ім'я затриманого

7.3т
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За даними журналістів, одним із кілерів, яких затримали 12 січня за підозрою в убивстві Аміни Окуєвої в 2017 році, є фігурант справ про два інших вбивства Ігор Редькін.

Про це повідомляється в матеріалі "Страны". Вказується, що Редькін – громадянин України 1964 року народження, раніше не судимий, проживає в місті Києві.

Він разом із подільниками проходить в іншому кримінальному провадженні й у процесі слідства з'ясувалося, що його ДНК збігається з ДНК, залишеній на зброї, з якої вбивали Окуєву.

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Затримання підозрюваного у вбивстві Окуєвої

Затримання підозрюваного у вбивстві Окуєвої

Національна поліція України

Редькін і його подільники підозрюються в двох вбивствах. Зокрема, у вбивстві в 2016 році керівника компанії "Caparol Україна" Павла Зможного.

Також їх підозрюють у вбивстві начальника управління реклами та оренди Київського метрополітену Павла Миленького, якого зарізали.

Зазначимо, що офіційно ім'я затриманого не називалася.

Ігор Редькін

Ігор Редькін

Страна

Нагадаємо, глава МВС України Арсен Аваков заявляв, що група кілерів підозрюється в низці ще кількох убивств.

Глава Нацполіції Ігор Клименко розповів, що всього до складу злочинного угруповання, причетного до вбивства Окуєвої, входило сім осіб. Частину з них затримали ще у вересні.

Затримання підозрюваного

Затримання підозрюваного

Facebook Арсена Авакова

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
Вбивство Аміни Окуєвої Кримінал
Особа
Аміна Окуева
Місце
Україна
Теги
фотографии вбивство
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пофиг чи ни звезда,какая от нее была польза стране кроме обслуживания чеченцев????
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россия москва
россия москва
наградить героя и присвоить звания киборга.
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Рукакремля ????
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