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Вбивство 5-річного Кирила: копам передбачили максимум 5 років в'язниці

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За вбивство 5-річного Кирила Тлявова поліцейським з Переяслав-Хмельницького може загрожувати 5 років в'язниці, а не довічне ув'язнення.

Таку версію озвучив в ефірі ObozTV заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко.

Він звернув увагу, що пом'якшити відповідальність може тільки щиросерде зізнання.

"А на сьогоднішній момент, я так розумію, адвокати і обвинувачені вирішили "грати в довгу", грати на те, щоб взагалі відкараскатися від усіх обвинувачень", – зазначив експерт.

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У той же час, нагадав Петренко, у обвинувачених є дві обтяжуючих обставини – вбивство дитини і перебування в стані алкогольного сп'яніння.

"Відповідно, вони матимуть верхню межу тієї статті, яку їм інкримінують", – впевнений він.

"Але не думаю, що це буде стаття за навмисне вбивство. Я не бачу тут підстав для умисного вбивства. Швидше за все, було вбивство з необережності. Якщо я не помиляюся, це від 3 до 5 років. Тобто їх до 5 років можуть засудити", – припустив Петренко.

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На його думку, спроба інкримінувати обвинуваченим статтю про умисне вбивство – це наслідок сплеску емоцій, який стався в суспільстві після вбивства дитини.

"Але, на мою думку, якраз правоохоронні органи і прокуратура мають діяти в межах закону", – наголосив експерт.

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Як повідомляв OBOZREVATEL :

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