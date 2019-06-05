Вбивство 5-річного Кирила: копам передбачили максимум 5 років в'язниці

За вбивство 5-річного Кирила Тлявова поліцейським з Переяслав-Хмельницького може загрожувати 5 років в'язниці, а не довічне ув'язнення.
Таку версію озвучив в ефірі ObozTV заступник директора Українського інституту досліджень екстремізму Богдан Петренко.
Він звернув увагу, що пом'якшити відповідальність може тільки щиросерде зізнання.
"А на сьогоднішній момент, я так розумію, адвокати і обвинувачені вирішили "грати в довгу", грати на те, щоб взагалі відкараскатися від усіх обвинувачень", – зазначив експерт.
Підозрювані Володимир Петровець та Іван Приходько
Колаж 24 каналу
У той же час, нагадав Петренко, у обвинувачених є дві обтяжуючих обставини – вбивство дитини і перебування в стані алкогольного сп'яніння.
"Відповідно, вони матимуть верхню межу тієї статті, яку їм інкримінують", – впевнений він.
"Але не думаю, що це буде стаття за навмисне вбивство. Я не бачу тут підстав для умисного вбивства. Швидше за все, було вбивство з необережності. Якщо я не помиляюся, це від 3 до 5 років. Тобто їх до 5 років можуть засудити", – припустив Петренко.
На його думку, спроба інкримінувати обвинуваченим статтю про умисне вбивство – це наслідок сплеску емоцій, який стався в суспільстві після вбивства дитини.
"Але, на мою думку, якраз правоохоронні органи і прокуратура мають діяти в межах закону", – наголосив експерт.
Смерть 5-річного Кирила сколихнула всю Україну
investigator.org.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL :
У п'ятницю, 31 травня, в місті Переяслав-Хмельницький (Київська область) 5-річний Кирило Тлявов отримав вогнепальне поранення в голову, коли гуляв біля свого будинку.
3 червня дитина померла в лікарні, не приходячи до тями.
Як з'ясувалося, в хлопчика потрапила випадкова куля. Поруч з його будинком двоє п'яних поліцейських у вільний від роботи час "розважалися" стріляниною по банках.
Вбивство дитини сколихнуло всю Україну. Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що винні будуть покарані і він не допустить, щоб справу "зам'яли".
Підозрювані – старший сержант Володимир Петровець і лейтенант Іван Приходько
– були затримані. 4 червня суд помістив їх під варту на 60 діб без права на заставу.
Під час засідання обидва ховали обличчя і запевняли, що ні в чому не винні. Вони також відмовилися пройти тести на алкоголь і не дозволили провести експертизу на наявність пороху на руках.
Прокуратура Київської області кваліфікувала дії обвинувачених за статтею "умисне вбивство малолітньої дитини, скоєне за попередньою змовою групою осіб" і "хуліганство, скоєне групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї".
Слідство поки не встановило точно, хто саме здійснив фатальний постріл. З'явилася інформація, що це міг бути 14-річний син Володимира Петровця, який нібито стріляв разом з батьком і його другом.
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