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20 вересня • оновлено в 08:24
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/ Розслідування

Вбивали і викрадали людей: в Полтаві затримали найнебезпечнішу банду "Самвела Донецького"

9.7т Читати матеріал російською

У Полтаві спецслужби затримали найнебезпечнішу банду "Самвела Донецького" і самого 60-річного главу угруповання.

Їх підозрюють в рекеті, вбивствах, викраденні людей і торгівлі зброєю і інкримінують скоєння злочинів, передбачених шістьма статтями Кримінального кодексу, повідомив перший заступник голови Нацполіціі Євген Коваль. (Щоб подивитися відео, проскрольте до кінця екрану)

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Ватажком банди є уродженець Грузії, який тепер живе в Києві.

"Самвел Донецький" – впливовий мафіозі, як він особисто себе називав, починаючи з 90-х, керував кримінальним угрупованням на Донбасі, згодом поширив свій вплив на Запоріжжя і Полтавщину", – розповів Коваль.

Його банда тримала в страху місцевих бізнесменів, працівників і посадових осіб державних і банківських установ на Донбасі.

"В злочинному світі "славився" своєю підступністю і безпринципністю, при найменшій можливості будь-яку ціну прагнув зайняти місце вище на ієрархічній щаблі. При першому ж конфлікті інтересів бойовики Самвела жорстоко розправилися з лідером супротивників, розширивши межі свого впливу. Їх "візитною карткою" були бандитизм, вибивання неіснуючих боргів, замахи на вбивства і вбивства", – додав Коваль.

Кожен раз Самвел уникав покарання, підкуповуючи правоохоронні органи.

За словами Коваля, "верхівка" злочинного світу винесла "вирок" Самвелу – смертна кара. Дізнавшись про це, він перетворив місце свого проживання в фортецю, оснащену усіма можливими способами і засобами захисту.

"Обвинувачений у вимаганні з тортурами в складі і на чолі злочинної групи, Самвел потрапив за ґрати на 14 років і був етапований на західну Україну. Завдяки колишнім зв'язкам в потрібних органах домігся переведення в Запорізьку область. Згодом опинився на волі раніше терміну", – розповів Коваль.

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Серед затриманих – сам 60-річний Самвел, його 58-річна спільниця і двоє найближчих виконавців злочинів. Правоохоронці провели більше 50 санкціонованих обшуків за місцем проживання цих та інших фігурантів кримінальної угруповання.

Їм готують вручення підозр за скоєння низки злочинів, зокрема, по: ст.255 (створення злочинної організації), ст. 189 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ст.296 (хуліганство), ст.190 (шахрайство), ч.3 ст.27 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Також повідомили правоохоронні органи Вірменії для проведення службового розслідування на території України.

У Полтаві затримали найнебезпечнішу банду "Самвела Донецького"

У Полтаві затримали найнебезпечнішу банду "Самвела Донецького"

Нацполіція

У Полтаві затримали найнебезпечнішу банду "Самвела Донецького"

У Полтаві затримали найнебезпечнішу банду "Самвела Донецького"

Нацполіція

У Полтаві затримали найнебезпечнішу банду "Самвела Донецького"

У Полтаві затримали найнебезпечнішу банду "Самвела Донецького"

Нацполіція

У Полтаві затримали найнебезпечнішу банду "Самвела Донецького"

У Полтаві затримали найнебезпечнішу банду "Самвела Донецького"

Нацполіція

У Полтаві затримали найнебезпечнішу банду "Самвела Донецького"

У Полтаві затримали найнебезпечнішу банду "Самвела Донецького"

Нацполіція

У Полтаві затримали найнебезпечнішу банду "Самвела Донецького"

У Полтаві затримали найнебезпечнішу банду "Самвела Донецького"

Нацполіція

У Полтаві затримали найнебезпечнішу банду "Самвела Донецького"

У Полтаві затримали найнебезпечнішу банду "Самвела Донецького"

Нацполіція

У Полтаві затримали найнебезпечнішу банду "Самвела Донецького"

У Полтаві затримали найнебезпечнішу банду "Самвела Донецького"

Нацполіція

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в СБУ заявило про гучний затримання. В ОЗГ входило поліцейський.

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Місце
Україна Полтава
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Ему теперь надо объявить холодовку, через год ему по привычке дадут Хгероя Укроины и отпустят.
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1
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Ну, а теперь обычная схема: наш самый гуманный суд в мире должен отпустить его под домашний арест.
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2
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Был самвелом Донецким ,стал хароем усраинским.
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