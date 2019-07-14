"Убив би себе!" Справа спаленої в Запоріжжі дівчини отримала несподіваний поворот

У Запоріжжі адвокати заарештованого Віталія Чайковського, який облив бензином і підпалив свою кохану, 22-річну Анастасію Ковальову, намагаються перекваліфікувати обвинувачення.

На сторінці "Це Запоріжжя" в Instagram закликали відгукнутися будь-яких свідків інциденту.

"Важливий пост! Поліція розшукує будь-яких свідків трагедії, яка трапилася з Настею Ковальовою. Зараз адвокати підозрюваного хочуть спробувати перекваліфікувати статтю, і це може допомогти піти йому від відповідальності. Для того, щоб покидьок поніс покарання, потрібно зібрати всю інформацію. Якщо ви в день трагедії 2 липня щось бачили або чули, прохання повідомити в Хортицьке відділення поліції", - йдеться в повідомленні.

Анастасія Ковальова

Інтернет-користувачі обговорюють новій поворот у справі:

"Він не хотів підпалювати! Облив - так! Налякав - так! Але сам підпал стався випадково!!! І це сумно для всіх".

"Цікаво, як адвокат аргументує. Проходив повз, випадково хлюпнув бензину, а вона себе підпалила??? Тут ніщо не може виправдати цього дебіла. То не може бути".

"Урод цей Віталій (здається так звуть), позбавив дівчину життя - будь добрий, відповідай за це! Сподіваюся, що понесе покарання в повній мірі".

"Якби він так сильно любив її, як він це говорить, то вже сам би вбив себе. Не зміг витримати, значить така любов була".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Запоріжжі 2 липня хлопець після сварки облив свою дівчину бензином і підпалив її. Дівчина потрапила до лікарні в критичному стані і померла через тиждень.

Хлопець Анастасії – 28-річний Віталій Чайковський з Донецької області. Як розповідали знайомі пари, вони зустрічалися приблизно рік. Він ніде не працював. І часто ревнував Настю.

Віталію обрали запобіжний захід – він проведе 60 діб під арештом.

Настя весь час писала в соцмережах, що коханий балує її – ні тижня не обходиться без квітів, і він готовий витратити на неї всі гроші. Дівчина активно публікувала фото подарунків.

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