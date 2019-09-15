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15 вересня • оновлено в 11:02
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Вбило струмом: на Одещині сталася трагічна НП з дитиною

1.5т Читати матеріал російською

14-річний підліток загинув від удару струмом в Малиновському районі на Одещині. Трагедія сталася на залізничній станції.

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Як повідомляє національна поліція Одеської області, двоє дітей очікували електричку, коли один з них вирішив перебратися через металеву цистерну на шляхах. На одній зі сходинок цистерни сталося коротке замикання і підлітка вдарило струмом. Від отриманих травм він помер на місці події.

Місце трагедії

Місце трагедії

Національна поліція Одеської області

Місце трагедії

Місце трагедії

Національна поліція Одеської області

На даний час поліцією вирішується питання про внесення відомостей за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 115 – (Умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") ККУ.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Кіровоградській області повісився десятирічний дитина. А в Дніпрі заарештували матір, яка багато років знущалася над своїми дітьми.

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Місце
Україна Одеса
Теги
померла дитина дитина
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