Вбило струмом: на Одещині сталася трагічна НП з дитиною

14-річний підліток загинув від удару струмом в Малиновському районі на Одещині. Трагедія сталася на залізничній станції.

Як повідомляє національна поліція Одеської області, двоє дітей очікували електричку, коли один з них вирішив перебратися через металеву цистерну на шляхах. На одній зі сходинок цистерни сталося коротке замикання і підлітка вдарило струмом. Від отриманих травм він помер на місці події.

Місце трагедії Національна поліція Одеської області

Місце трагедії Національна поліція Одеської області

На даний час поліцією вирішується питання про внесення відомостей за вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 115 – (Умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок") ККУ.

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