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12 травня • оновлено в 17:10
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/ Розслідування

Ватажок "ЛНР" Пасічник заговорив про приєднання до Росії

3.1т
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Ватажок терористичної "ЛНР" Леонід Пасічник заявив, що процес "інтеграції" тимчасово окупованої території Луганщини з Росією набирає обертів.

Крім того, у своєму привітанні з нагоди "утворення" псевдореспубліки на сайті бойовиків він зазначив, що сприяє цьому видача паспортів країни-агресорки жителям "ЛНР".

Леонід Пасічник

Леонід Пасічник

Сайт терористів "ЛНР"

"За шість років становлення "республіки" в умовах воєнного часу ми пройшли дуже непростий шлях... Багато чого вдалося досягти завдяки всеосяжній допомозі та постійній підтримці "братньої" Росії. Зараз процес інтеграції з Російською Федерацією продовжує набирати обертів, а отримання російського громадянства відкриває жителям Донбасу нові горизонти і дає відчуття впевненості в завтрашньому дні", – сказав спільник окупантів.

Крім того, він наголосив, що у 2014 році терористи нібито побудували вільну "державу", в якій немає місця "фашизму і беззаконню".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Леонід Пасічник
Місце
Україна Луганськ
Тег
Новини ЛНР
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Сахно Дмитрий
Сахно Дмитрий
О очередное чепушило, любитель сруской вясны выперднул типа мысль.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Сахно Дмитрий, Наверняка умным себя считает.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
А смысл?все просрано,прохихикано,прое..о.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Чем ответят главари украины?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Захаров Дмитрий, Объявлением очередной блокады ОРДЛО. Пипец, это надо додуматься - работали там предприятия, все налоги платили в бюджет Украины, уголь шел на ТЭС Украины... Взяли блокаду сделали и это при сухопутной границы с РФ в 400 км. Скажите, есть ли ум у таких руководителей.
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