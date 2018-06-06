Ватажок "ДНР" потрапив у смертельне ДТП: що про нього відомо

Один з ватажків терористів "ДНР" Володимир Жога з позивним "Воха" , який потрапив у смертельне для його дівчини ДТП, очолює угруповання "Спарта". Сам бойовик, колись наближений до покійного Арсену Павлову "Моторолі", теж знаходиться у важкому стані в реанімації. Детальніше про нього - в матеріалі OBOZREVATEL.

Що відомо про "Воху"

"Воха" народився в 1993 році в Слов'янську. Боротьбу за "русский мир" починав на блок-постах рідного міста. Восени 2014 року зі групою бойовиків відвідував Москву. Входив в найближче оточення "Мотороли" - був першим заступником Павлова.

"Моторола мій друг, товариш, кум. Я хрестив його дочка Мирославу. Познайомилися на самому початку війни - в Слов'янську. Під опіку" Мотороли "я потрапив 7 травня 2014 року. Ми тоді стояли на блокпосту, з "озброєння" - палиці та палиці... Після цього я довго не бачив його. Потім випадково зустрілися, і він мене згадав. У мене тоді була машина - пікап, і Арсен сказав: "Пішли зі мною воювати", - розповідав Жога росЗМЫ після вбивства "Мотороли".

У 2016 році "Воха" увійшов в командування "окремого розвідувального батальйону" "Спарта".

Що відомо про "Спарту"

Терористи створили "Спарту" в серпні 2014 року в Донецьку на основі кулеметно-протитанкового "взводу" "Мотороли". Однак "Спартою" угруповання "Мотороли" почала називатися тільки восени 2014 року.

Терористи атакували українських воїнів у Донецькому аеропорту. 4 жовтня 2014 го бойовики "Спарти" спробували "викурити" "кіборгів", заливши підвали керосином. 30 листопада терористи "Мотороли" поставили прапор "ДНР" над старим терміналом аеропорту.

З 2015 року бойовики брали участь в боях в районі Дебальцево, потім - їх перекинули в район Широкино.

У лютому 2015 року сформований підрозділ "Спарта" був внесений до списку санкцій Євросоюзу.