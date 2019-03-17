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Ватажки "Л/ДНР" поїхали у Крим кланятися Путіну: про що говоритимуть

2.4тЧитати матеріал російською

Ватажки "Л/ДНР" Денис Пушилін та Ігор Пасічник сподіваються на зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним на анексованому півострові Крим. Вони нібито представлять лідеру РФ пропозиції по Донбасу.

Вони будуть присутні на "святкових заходах" і готуються до розмови віч-на-віч. Такі дані має пропагандистський Telegram-канал терористів на Донбасі WarGonzo.

"Пасічник і Пушилін Денис приготували для ВВП низку досить гучних пропозицій, у розрахунку хоча б на коротку і неформальну зустріч, скажімо так, у кулуарах. Не виключено, що Путін на їх прохання відгукнеться, враховуючи сприятливий історичний контекст, щоб підкреслити довгостроковість і експансію "кримського проекту" на інші, прилеглі до РФ території", – сказано в повідомленні.

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Денис Пушилін Денис Володимирович і Ігор Пасічник

Денис Пушилін Денис Володимирович і Ігор Пасічник

Ватажки "Л/ДНР" поїхали у Крим кланятися Путіну: про що говоритимуть

Як повідомляв OBOZREVATEL, при цьому у Путіна неоднозначно висловлювалися про його поїздку до Криму. Зокрема, його спікер Дмитро Пєсков заявив, що російський лідер поки не прийняв остаточного рішення.

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Теми
Російсько-український конфліктанексія Криму
Особи
Володимир ПутінДенис Пушилін Денис ВолодимировичЛеонід Пасічник
Місце
Україна
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минин евген
минин евген
новососия уже на грани голода, поехали денег просить. сруцкий мир несёт только разруху. "денег нет, но вы держитесь" (с)
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