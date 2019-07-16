Вас попереджали: на Донбасі почав збуватися катастрофічний сценарій. Фото

Найбільший торговий центр окупованого Донецька "Північний" затопили шахтні ґрунтові води.

Про це повідомила прес-служба так званого "МНС ДНР". Відзначимо, будівля ТЦ й одночасно бізнес-центру розташована в Київському районі міста. Вона є другою за величиною в усьому Донецьку.

"15.07.2019 під нефункціонуючим бізнес-центром "Північний", нефункціонуючий торговий центр "Північний" і підземний автопаркінг житлово-торгового комплексу "Київський" – підтоплення ґрунтовими водами", – йдеться в повідомленні "МНС" псевдореспубліки.

ТЦ "Північний" Соцмережі

Відомо, що загальна площа підтоплених приміщень (нижні поверхи будівлі) становить 4500 кв. метрів, а обсяг підтоплення – 3200 кв. метрів. Рівень води досягає 1,2 метра.

У "ДНР" відзвітували, що відкачують воду за допомогою чотирьох мотопомп.

ТЦ "Північний" Соцмережі

ТЦ "Північний" Соцмережі

ТЦ "Північний" Соцмережі

"Як і попереджали раніше, варварське затоплення шахт рано чи пізно повинно було привести до подібних наслідків", – висловився про інцидент блогер Денис Казанський.

Так, раніше експерти заявляли, що масове затоплення шахт на тимчасово окупованих територіях Донбасу загрожує обернутися екологічною катастрофою, коли токсичні води почнуть піднімаються на землю.

Екологи забили на сполох щодо "отруєної води" на окупованому Донбасі ще в 2018 році. За деякими даними, 70% джерел питної води на території ОРДЛО вже непридатні для використання.

Нагадаємо, бізнес-центр "Північний" раніше належав і був побудований групою "МАКО" Олександра Януковича – сина-втікача президента України Віктора Януковича.

ТЦ "Північний" Соцмережі

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в мережі показали стан житлових будинків у "ДНР". В окупованому Дебальцевому з міжпанельних швів у висотках падає каміння і шматки бетону, оскільки бойовики не займаються ремонтом будівель.

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