Вантажівка і 8 авто: під Житомиром стався аварійний колапс на трасі Київ-Чоп

У суботу, 12 січня, дев'ять автомобілів зіткнулися на трасі Київ-Чоп поблизу Коростишева на Житомирщині.

Як передає ТСН, у ДТП серед легкових авто потрапила і одна вантажівка (щоб подивитися відео, поскрольте сторінку вниз).

Обійшлося без жертв, проте троє осіб травмувалися. При цьому деякі автомобілі сильно постраждали.

У результаті дорогу міжнародного значення довелося перекрити майже на три години.

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Як наголошується в сюжеті, посилаючись на інформацію місцевих жителів, на спуску, де стався інцидент, часто трапляються аварійні ситуації.

"Не було ніякого знака, машини всі з'їжджали звідти. Начебто і не швидко їхали, кілометрів 70-80, але слизько було, всі починали гальмувати — просто крутило, і все туди набивалися", — розповів свідок ДТП Олександр Шам.

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Як писав OBOZREVATEL, згідно з останньою статистикою ДТП в Україні, за 2018 рік суттєво знизилася кількість аварій, проте на дорогах країни щодня все одно гине дев'ять осіб.

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