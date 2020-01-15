"Ґвалтують, підпалюють, топлять!" З’явилися страшні подробиці знущань із в'язнів у колонії Харкова

В Олексіївській виправній колонії №25 (Харків), де в'язні намагалися влаштувати бунт через дії адміністрації, вкотре виявили численні факти знущань із утримуваних осіб.

Їх зафіксували активісти Харківської правозахисної групи під час моніторингового візиту на початку січня цього року. Про це написала у Facebook координаторка волонтерської групи "Євромайдан SOS" Олександра Матвійчук.

"Ми постійно говоримо про катування наших громадян у російських тюрмах, але боюся, незаслужено обходимо увагою аналогічні знущання в українських. Зґвалтування гумовим кийком, підпалення туалетного паперу між сідницями, утримування зв'язаними до знерухомлення тиждень без їжі, багаторазове занурення голови у воду до неможливості дихати, постійні грошові побори, зокрема й для припинення катувань…" – зауважила вона.

В Олексіївській виправній колонії №25 катували в'язнів

За словами активістки, на жаль, це далеко не повний перелік усього, про що, зважившись на безпрецедентний для цього закладу крок, в'язні масово поскаржилися правозахисникам.

"Через це до колонії у ніч із 7 на 8 січня викликали групу швидкого реагування, яка жорстоко побила людей, зв'язала їх та частину голими утримувала на морозі", – переконує Матвійчук.

Вона додала, що так тривало, допоки іншим, зі слів засуджених, керівництво в кабінеті розповідало, мовляв, "ну і де ваші правозахисники, вони поїхали, а ми лишилися". Згодом же, наголосила активістка, голих та зв'язаних людей примусили просто повзти на другий та третій поверхи.

"Совсем страх потеряли" – це російська приказка, але чудово підходить під українські тюремні реалії. Я вкотре нагадую високопосадовцям, що гуманізація пенітенціарної системи, як свідчить новітня історія України, у їхніх же особистих інтересах", – підсумувала Матвійчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В'язні Олексіївської виправної колонії №25 (Харків) готували бунт, у зв'язку з чим в установі ввели режим особливих умов.

З'ясувалося, що до в'язнів Олексіївської виправної колонії №25 працівники застосовували засоби фізичного впливу.

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