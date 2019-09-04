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4 вересня • оновлено в 07:29
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Ґвалтував собак і кіз: історія з педофілом на Полтавщині обросла моторошними деталями

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На Полтавщині згвалтування 6-річної першокласниці у Світлогірському почало обростати моторошними подробицями.

Як говориться в сюжеті "Надзвичайних новин" на ICTV, педофіл скористався тим, що дитина його добре знала і довіряла. Він заманив першокласницю у чагарники, де ввечері рідко ходять люди, і згвалтував.

Мати дівчинки і її вітчим відразу забили на сполох і звернулися в поліцію. Через деякий час 23-річний ґвалтівник був затриманий.

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Історія з педофілом на Полтавщині обросла моторошними деталями

Історія з педофілом на Полтавщині обросла моторошними деталями

У селі про нього ходять страшні чутки – нібито ґвалтував собак і кіз. Кажуть також, що чоловік раніше лікувався у закладі для душевнохворих, а потім з'явився знову.

Зараз він під вартою, однак подальша доля педофіла залежить від результатів експертиз, які і покажуть – при здоровому глузді він чи ні.

Також викликає питання той момент, що батьки дозволили йому наблизитися до дитини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня в Полтаві патрульні затримали чоловіка, який напав на 9-річну дитину, ймовірно, з метою зґвалтування. Він силою затягнув у кущі дівчинку, яка гуляла у дворі, і почав знімати з неї одяг.

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Місце
Україна Полтава
Тег
педофiли
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