В Умані озброєний натовп побив євреїв біля могили рабина: опубліковані фото

У п'ятницю, 10 січня, в Умані озброєний ножами і палицями натовп невідомих напав і побив євреїв.

Подія трапилася близько опівночі біля могили рабина Нахмана. Про це повідомляє Yeshiva World News (щоб подивитися фото, доскролльте до кінця сторінки).

Як розповів однин зі свідків, бійка почалася з незначного спору між євреєм і одним з місцевих українців. Останній закликав близько 30 своїх антисемітських друзів прийти і побити євреїв.

В Умані озброєний натовп побила євреїв біля могили рабина Yeshiva World News

За інформацією видання, на місце приїхали поліцейські, однак нічого не зробили, а просто "стояли і дивилися, що відбувається, поки людей били".

В результаті інциденту четверо євреїв з травмами були доставлені в найближчу лікарню.

Голова Українського єврейського комітету Едуард Долинський повідомив, що уманські євреї організовують спеціальну групу самооборони для захисту від хуліганів.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Ізраїлі у Boeing 737 загорівся двигун. На борту перебувало понад 100 пасажирів.

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