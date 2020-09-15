В Умані очікують до 5 тисяч паломників-хасидів

Цього року на святкування Рош ха-Шана (єврейський Новий рік) в Умані очікують до 5 тисяч паломників.

Як розповіло OBOZREVATEL джерело у правоохоронних органах, зараз у Черкаській області перебувають близько 2500 хасидів.

"Паломники продовжують прибувати в місто, і максимальну кількість людей в Умані очікують 17-18 вересня. Крім того, 16 вересня в Україну мають прибути шість співробітників поліції Ізраїлю, які почнуть спільну роботу з українськими колегами", – зазначив співрозмовник.

Він додав, що 15 вересня в Умані почали працювати зведені сили правоохоронців з усіх областей України.

Зі свого боку в пресслужбі Державної прикордонної служби України зазначили, що більше не очікують прибуття літаків з паломниками. У той же час, прикордонники не виключають, що хасиди спробують потрапити на територію нашої держави через прикордонні пункти на кордоні з Білоруссю.

"Зараз спроби паломників потрапити на територію України ми фіксуємо на пункті пропуску "Нові Яриловичі" у Чернігівській області. Зазначимо, що всі громадяни перебувають у Республіці Білорусь до лінії державного кордону України. Технічно вони не на нашій території. Але ми не відкидаємо того, що можуть бути схожі ситуації на інших напрямах. Загалом, на кордоні з Білоруссю функціонує сім пунктів пропуску", – уточнили прикордонники.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що понад тисячу хасидів прибули 14 вересня на українсько-білоруському кордоні в пункт пропуску "Нові Яриловичі", щоб потрапити на святкування Рош ха-Шана (єврейський Новий рік) до Умані.

Нагадаємо, Україна ввела низку обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.

Водночас в Умані вже в шести хасидів, які прибули святкувати Рош ха-Шана, виявили коронавірус.

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