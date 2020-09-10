В Умані хасиди зруйнували карантинні огорожі біля могили рабина Нахмана. Відео

У мережі поширили відео, як брацлавські хасиди зруйнували огорожі біля могили рабина Нахмана в Умані, які було встановлено заради дотримання соціальної дистанції між відвідувачами.

Ролик опублікувала 9 вересня ізраїльська телерадіокорпорація КАН у Twitter (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як паломники розхитують, щоб виламати, залізні конструкції, розміщені місцевою владою, щоб мінімізувати наслідки поширення коронавірусу.

Брацлавські хасиди в Умані розтрощили карантинні огорожі

Секретаріат брацлавських хасидів уже відреагував заявою, засудивши подію. Там зазначили, що такі дії жодною мірою "не відображують ставлення брацлавського руху до законів України".

"Ганебне видовище з заподіянням прямого збитку", – заявили там, пообіцявши провести з порушниками порядку роз'яснювальну роботу.

Скриншот повідомлення. Twitter телерадіокорпорація КАН

Як передає Telegram-канал PavlovskyNEWS, в Об'єднаній єврейській громаді України додали, що фонд Рабі Нахмана є єдиною офіційною стороною в Україні, яка представляє інтереси брацлавських хасидів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

у ніч на 28 серпня в місті Умань Черкаської області трапився конфлікт між місцевими жителями і хасидами, які приїхали зустрічати єврейський Новий рік Рош га-Шана.

Україна ввела низку обмежень в Умані на час святкування єврейського Нового року.

Водночас в Умані у шести хасидів, які прибули святкувати Рош га-Шана, виявили коронавірус.

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