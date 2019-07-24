Україні передали 64 засуджених із "ЛНР": перші фото

У середу, 24 липня, терористи "ЛНР" передали українській стороні 64 засуджених, які відбували покарання у місцях позбавлення волі на тимчасово непідконтрольній Україні території Луганської області.

Про це повідомив заступник Міністра юстиції України Денис Чернишов на своїй сторінці у Facebook. За його словами, передача відбулася за сприяння Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та особисто омбутсмана Людмили Денісової (щоб подивитись фото, доскрольте до кінця сторінки).

Чернишов зазначив, що це вже шоста успішна передача в’язнів із території так званої "ЛНР".

Повернення засуджених Facebook Дениса Чернишова

"Загалом, із грудня 2018 року переміщено 319 осіб. Усього ж, із 2014 року на територію, контрольовану Урядом України, повернуто 554 особи, з яких 223 – з окупованої частини Донецької області та 12 – із АР Крим", – написав він.

Повернення засуджених Facebook Людмили Денісової

Повернення засуджених Facebook Людмили Денісової

Повернення засуджених Facebook Людмили Денісової

Повернення засуджених Facebook Людмили Денісової

Повернення засуджених Facebook Людмили Денісової

Повернення засуджених Facebook Людмили Денісової

Повернення засуджених Facebook Людмили Денісової

Повернення засуджених Facebook Людмили Денісової

Повернення засуджених Facebook Людмили Денісової

Повернення засуджених Facebook Дениса Чернишова

Повернення засуджених Facebook Дениса Чернишова

Повернення засуджених Facebook Дениса Чернишова

Повернення засуджених Facebook Дениса Чернишова

Як повідомляв OBOZREVATEL, у березні 2019 року терористи "ЛНР" у місті Щастя передали українській стороні 60 осіб, які перебували в пенітенціарних установах тимчасово окупованої Луганської області. Згодом, у квітні, терористи передали українській стороні ще 60 засуджених громадян України з окупованої території Луганщини.

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