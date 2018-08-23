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В Україні скоїли замах на "кандидата в президенти": що відомо

2.4тЧитати новину російською

Невідомі ввечері 23 серпня здійснили замах на учасника Євромайдану Івана Бубенчика.

Про це повідомив учасник "Першого національного українського конгресу" Рустам Ташбаєв на своїй сторінці в Facebook, назвавши його "єдиним народним кандидатом у президенти".

"Відбулася спроба замаху на життя єдиного народного кандидата в президенти України Івана Бубенчика", - сказано в повідомленні.

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Чи постраждав Бубенчик, Ташбаев не розповів. Деталями він також не поділився.

В Україні скоїли замах на "кандидата в президенти": що відомо

Нагадаємо, що 19 лютого 2016 року з'явилося скандальне відео, в якому Бубенчик розповів, як нібито розстрілював бійців "Беркута" в потилицю. Після резонансного зізнання євромайданівця Генеральна прокуратура України викликала його на допит, у результаті якого в показаннях активіста знайшли протиріччя.

Пізніше Бубенчик взявся заперечувати резонансні заяви, і повідомив, що розшукує журналіста Івана Сіяка з метою спростування скандального інтерв'ю. Адвокат сімей Небесної сотні припустив, що відео з заявою з'явилося не випадково.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно "Перший національний український конгрес" висунув Бубенчика в кандидати.

Читайте всі новини по темі "Кримінал" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
КриміналВибори президента України 2019
Особа
Іван Бубенчик
Місце
Україна
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